旅游、学车、医美……这波大促盯上了高考生

作者：左雨晴 寒窗十载，一朝放假。对于结束高考的众多考生来说，尽情放松、充实自我，成为了这个暑假的主题。 1078万考生，长达3个月的假期，商家紧盯这股逐渐释放的消费潜力，渴望在即将到来的暑期消费中分得一杯羹。“后高考经济”日渐升温。 6月9日，考生与老师一同冲出长沙市一中考点。当日，湖南省考生结束2021年全国高考。中新社记者 杨华峰 摄 毕业旅行火热 来一场说走就走的旅行，是大多数高考考生都会列入假期清单中的计划。 携程数据显示，6月9日高考考完后， “毕业旅行”搜索量环比前一天上涨120% ；高考毕业生及同龄用户群体，预订的出行时间在6月10日至7月30日之间的旅游产品订单量，同比增长了78%。 “毕业旅行去哪里”登上热门话题，上海、重庆、成都、长沙、北京、济南、南京、杭州、武汉、青岛、西安、贵阳、西宁、哈尔滨等城市备受青睐。 “自由行好过跟团游。” 如今的“00后”出游更个性，也更会精打细算。 “小时候跟团旅游基本都是走马观花，还要被迫去各种购物点。”考生小贺告诉中新网，“自己规划旅行的话想去哪儿就去哪儿，更自由。” 中新网发现，类似“800元4天游上海”、“700元3天游重庆…