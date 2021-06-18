深圳2021年6月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月18日，荣耀正式发布最新款TWS（True Wireless Stereo）耳机Earphones 2 SE，同时宣布获得Intertek颁发的Tick Mark认证。该产品是全球首款通过Tick Mark认证的TWS耳机产品，表明该产品在可靠蓝牙连接、低延迟音频、强续航（36小时播放续航）等方面有突出表现。



Intertek Tick-Mark认证 护航荣耀TWS耳机高品质用户体验

近年来，TWS耳机凭借便捷的使用体验，舒适的佩戴感、时尚的外观迅速征服了消费者，吸引了众多音响与通信行业巨头纷纷布局。据海外研究机构 Counterpoint 发布的最新研究报告，2020年TWS 真无线耳机市场销量超出预期，达到了 2.33 亿部，并预测2021年将继续保持高速增长，销量有望达到3.1亿部。面对日益严峻的竞争形势，打造产品特色优势，以“质”取胜，成为企业抢占市场的重要手段。

Tick-Mark标志是Intertek独立公正的产品性能验证及宣称方案，该方案针对质量、安全、性能、功能、社会责任以及产品可靠性等方面提供独立验证，全方位突出展示企业产品优势。荣耀Earphones 2 SE耳机，经过了科学严谨的测试与评估，获得Intertek天祥集团可靠蓝牙连接、低延迟音频、强续航（36小时播放续航）认证。



Tick Mark 标志

Tick Mark – 可靠蓝牙连接认证：Intertek引入PER（package error rate 数据包错误率）的概念，采用专业测量设备及躯干模拟器对改TWS进行了极弱信号下的测试，同时，通过量化的模拟现实场景中存在的障碍物、干扰和距离等因素对信号传输的影响，来判断信号从发射端到接收端的完整性。经过验证，荣耀Earphones 2 SE耳机证明了产品在极弱信号下仍能够保持连接并有着不俗的传输稳定准确性，在信号传输稳定及准确性方面有着极优的表现。

Tick Mark – 低延迟音频认证：Intertek 采用AP专业音频分析仪以及BK头与躯干模拟器对荣耀Earphones 2 SE耳机进行了全链路传输延迟的测试，验证表明该耳机在延迟方面表现优异，能够使用户无论在游戏场景还是视频场景，都有着优秀的音画同步体验。

Tick Mark – 强续航（36小时播放续航）：Intertek通过模拟用户实际使用场景，在指定的音量和音源条件下进行续航能力测试，验证表明荣耀Earphones 2 SE耳机与充电盒一起搭配，累计持续播放时间长达36小时。

Intertek电子电气事业部龙华分公司高级经理陈业宾先生表示：“Intertek作为全球领先的全面质量保障服务机构，在无线、通信领域拥有全面的检测能力及丰富的全球认证经验。在市场准入方面，我们为产品提供电气安全、电磁兼容、射频、SAR、环境及网路安全等测试与认证服务，助力企业登陆全球目标市场；在提升产品市场竞争力方面，Intertek创新推出的定制化Tick Mark性能认证服务，可以针对性的评估优势性能指标，助力打造产品差异化竞争优势。未来，我们将始终以专业、精准、快速、热情的全面质量保障服务，为客户制胜市场保驾护航。 “

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