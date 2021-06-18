华盛顿2021年6月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 华盛顿当地时间6月17日，丹纳赫宣布签订最终协议，以96亿美元现金收购生物技术公司Aldevron。丹纳赫预计将使用库存现金和/或发行商业票据的收益为收购提供资金。

Aldevron由Michael Chambers与John Ballantyne于1998年创立，其总部位于美国北达科他州法戈（Fargo, North Dakota），全球员工共计约600名。Aldevron服务于生物技术和制药公司，生产高品质的质粒DNA、mRNA和重组蛋白，用于研发、临床试验和商业应用等。Aldevron将以独立的运营公司运营，其品牌将加入丹纳赫生命科学平台。

丹纳赫全球总裁兼CEO 毕睿宁（Rainer Blair）表示：“我们很高兴欢迎Aldevon加入丹纳赫生命科学平台。近25年来，Aldevron为细胞治疗、基因治疗和其他新疗法以及疫苗的创新做出了巨大贡献。此次收购将使我们的业务拓展至基因治疗的重要领域，帮助我们更好地支持我们的客户及其肩负的重要使命 — 加速更多新疗法和疫苗产品的上市，造福更多生命。”

Aldevron创始人、执行主席Michael Chambers表示：“加入丹纳赫将帮助我们扩大全球业务范围。同时借助丹纳赫商业系统的力量，我们将持续为我们的客户提供一流的产品和服务。对此我感到无比激动。期待我们能在基因治疗这一不断拓展的领域中创造更大影响。”

此次交易受惯例成交条件的约束，包括适用的监管部门批准。

关于丹纳赫：

丹纳赫是全球科学与技术的创新者，致力于帮助我们的客户在世界各地应对复杂的挑战，并改善生活品质。在健康、环境和工业应用等高要求且富有吸引力的领域，我们拥有众多世界驰名的品牌。丹纳赫集团在全球拥有20余家运营公司，以及6万余名员工。多元化的团队凝聚于共同的文化和运营系统 — 丹纳赫商业系统（Danaher Business System, DBS），以及我们共同的目标 — 成就生命无限潜能。

更多信息，请访问https://danaher.com.cn/ ，或关注“丹纳赫”微信公众号。

相关链接 :

http://danaher.com.cn

丹纳赫宣布收购生物技术公司Aldevron，加码基因治疗领域 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com