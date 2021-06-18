上海2021年6月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 棕榈油生产国理事会（Council of Palm Oil Producing Countries ，下称“CPOPC”）于联合国可持续美食烹调日，呼吁在全球植物油领域贯彻可持续生产。CPOPC重申了棕榈油作为可持续农产品在实现联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals，下称 “SDGs” ）方面所扮演的核心角色，同时也强调了棕榈油对各生产国和消费国在农业发展、食品安全、营养、可持续食品生产，以及保护生物多样性方面的贡献。

科学期刊《全球环境变化》中登载的一篇题为《零毁林承诺有效标准》的研究报告[1]指出，棕榈油满足SDGs中的11项指标，位列全球植物油之首。这份报告还指出，棕榈油产业已实现65%的“零毁林承诺” ，远高于其它食用油产业。

CPOPC了解到各棕榈油生产国在为实现棕榈油可持续生产中作出的努力，并予以高度赞扬。目前，棕榈油产业拥有全球唯一的强制性和志愿性的可持续发展认证项目。马来西亚可持续棕榈油（MSPO）和印度尼西亚可持续棕榈油（ISPO）等强制性认证协定满足了全球采购商的可持续要求，在推动棕榈油生产持续发展方面起到了重要作用。

CPOPC高度赞扬中国在打造全球绿色供应链和棕榈油可持续发展过程中所发挥的重要作用。中国从印度尼西亚进口的棕榈油及其衍生商品中有超过85%的商品符合“无毁林，无泥炭地种植，无剥削（NDPE）”标准。并称，中国及其它棕榈油消费国，需要与棕榈油生产各国在棕榈油可持续标准方面加强合作，使最终标准符合ISPO、MSPO，以及中国绿色食品认证标准。

加强棕榈油产业可持续发展与中国“十四五”规划中关于“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”的目标高度契合。提高国内棕榈油贸易和消费可持续发展水平是促进中国经济转型和实现国内外可持续发展的重要切入点。

CPOPC强调，棕榈油主要消费国在推动棕榈油可持续消费及使用方面也肩负重任。亚洲棕榈油市场增长迅速，目前已占据全球市场的三分之二。中国是世界上最大的食用油消费国，也是棕榈油的主要进口国之一。2019年，中国棕榈油进口总价值约47亿美元（约占全球棕榈油总进口量10%，仅次于印度）。中国棕榈油消费量在过去二十年间上涨240%，目前仅次于大豆油，是国内第二大植物油消费品。中国棕榈油主要进口自印尼和马来西亚。

棕榈油产量高，相较于其它食用油所需的生产土地更少，因而价格低廉。国际自然保护联盟最近一项研究指出棕榈油在满足全球人口增长产生的需求方面的重要贡献。其研究显示，棕榈油产业目前满足了近40%的全球植物油市场需求，其种植面积却仅占植物油耕地约5.5%（2.15到2.34亿公顷），相较于其它植物油，棕榈油所占需耕地面积最小。

联合国可持续美食烹调日旨在全世界推广可持续食品。研究报告显示，与大多数食品相较而言，棕榈油性价比高、健康、可持续。棕榈油中含有对人体有益的维生素E被广泛添加在心脑健康营养保健品中。此外，棕榈油还含有丰富的维生素A，多项研究表明棕榈油是最广泛的维生素A天然植物来源。

联合国可持续美食烹调日关注食品从原料来源，到生产、销售和消费的方方面面。CPOPC希望值此之际，呼吁食品供应链上的每一位参与者为实现可持续发展尽一份力。毫无疑问，棕榈油为所有其它的植物油，在达到可持续标准方面做出了榜样。

[1] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378018306654

相关链接 :

http://www.cpopc.org

棕榈油生产国理事会(CPOPC)：植物油供应链应贯彻可持续发展实践 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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