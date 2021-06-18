新加披2021年6月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，新兴医疗科技公司“健适医疗”宣布，完成对国内缝线公司“南通华尔康”的收购；同时，健适公布了与韩国公司Sejong Medical的合作，之后将在国内独家代理Sejong的穿刺器产品。

此前，健适成功整合了“瑞奇外科” — 国内一家领先的微创外科器械公司，后者的主要产品为吻合器和能量产品（超声刀）。随着缝线和穿刺器的引入，健适已经拥有了完善的外科产品组合。

微创外科手术不断发展，利好国内产品创新

缝线和穿刺器属于外科手术器械。在所有的外科手术所需的器械中，吻合器、缝线和能量产品是使用最为普遍的器械/耗材。根据虔信咨询2019年发布的数据，这三类产品的市场份额分别占外科手术器械的33%、26%和17%。

近年来，微创外科手术替代开放手术的趋势明显加速，微创外科手术量不断增加。公开资料显示，2015年，中国每百万人口接受微创外科手术的数量仅为4,248台，到2019年，这一数字已经上升8,514台。而随着微创技术的普及、患者支付能力的提升，预计到2024年，中国每百万人口接受微创外科手术的数量可增至18,242台。

微创外科手术的发展，使得腔镜吻合器、超声刀和穿刺器等产品的未来增长看好。然而，根据虔信咨询的数据，腔镜吻合器70%以上的市场份额，超声刀80%以上的市场份额仍由进口品牌占据。

“推动国内产品的创新、提供完善的外科手术产品” 这一战略目标，是健适进入这一领域伊始就确立的，其中一项动作就是收购瑞奇外科。

瑞奇外科成立于2005年，是位于天津的一家国家高新技术企业。2009年，瑞奇推出国产品牌的第一款腔镜直线切割吻合器；2011年，推出国产品牌的第一款超声刀；2014年，推出国产品牌的第一款电动腔镜吻合器；2019年，瑞奇外科自主设计的ENDO III系列腔镜吻合器成为首个进入欧洲市场的国内品牌。

这些填补国内品牌空白的瑞奇产品，其技术水平和质量均得到了市场认可：在国内500多个大型医院中成功战胜多家国际品牌，成为主要的供应商；产品成功打入欧洲、美洲、韩国等国际市场，成为国产手术器械出口企业的佼佼者。

从2019年到2020年，健适对瑞奇外科全面整合，并通过优化战略、赋能研发等方式，开发新一代高性能产品，进一步拓展产品线。今年5月，瑞奇外科新一代智能电动腔镜吻合器“安志”正式获批上市，集合了诸多设计上的创新点：“安志”适配一次性刀片钉仓，保证手术的每一次切割都锋利高效；拥有55度大转角，更大的弯转角度带来更多的操作灵活性；除了电动击发回退，“安志”的智能芯片还可实现15s预压榨提醒、保险灯提示、电量检测等功能。

紧跟医患需求，健适持续拓展产品线

在自己的产品版图中引入穿刺器和缝线，无疑让健适“提供完善的外科手术产品”的战略获得了更牢固的基础。

尽管穿刺器的市场规模只占外科手术器械的4%，但随着微创外科手术数量的增加，穿刺器的市场规模将加速增长。公开资料显示，2019年，国内一次性套管穿刺器的市场规模约为17亿元人民币，到2024年，其市场规模预计将近51亿元人民币，年复合增长率达到23.4%。

成立于1996年的Sejong是一家韩国的上市公司。Sejong的全规格通路系列产品，包括一次性腹腔镜穿刺器系列、一次性多通路单孔系列两大类，适用于各种腹腔镜术式。在高品质的基础上，Sejong的产品更注重临床使用需求，其独特的穿刺器取物按钮、多通路单孔的快速排烟等设计，在同类型产品中独树一帜。

在缝线领域，根据业内资深人士的说法，中国的缝线市场稳步发展，但约80%的市场份额被进口品牌占据，而且进口品牌的价格普遍高于国内产品。被健适收购后，华尔康表示，公司将借助健适的研发创新和业务发展能力，加大力度扩充缝线的产品种类。

“成立健适，是希望把优质的产品以合适的价格带给更多病人。”健适医疗科技集团董事长兼CEO王欣说道，“微创外科手术仍然需要更多创新的、高性价比的器械。病患需求始终是医疗企业的重心所在，我们将充分运用健适的开放式创新平台，把更多好产品提供给医患，助力国内微创外科医学的发展。”

健适：加码外科手术器械业务 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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