BEYOND国际科技创新博览会招展进行中，抢位“大战”开启

澳门2021年6月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — BEYOND 国际科技创新博览会，是由澳门科技总会主办，商务部外贸发展局和中国国际科技交流中心合办，动点科技、Forte Inc.、南光国际会议展览有限公司作为承办单位，蓝迪国际智库作为战略合作伙伴，澳门贸易投资促进局，广东省工商业联合会（总商会），粤港澳大湾区企业家联盟、京澳经济文化交流促进会作为支持单位，旨在成为全球科技产业新的聚焦点，链接亚太地区乃至全球科技生态。当前，澳门作为亚太重要的国际交流合作的链接点，澳门也逐渐具备了创新科技试验点的基础，BEYOND 国际科技创新博览会力争打造成为澳门的年度国际科技盛会。

展会规模



BEYOND国际科技创新博览会展会规模

现 BEYOND 国际科技创新博览会展区招展火热进行中，在澳门威尼斯人金光会展中心将设立近 5 万平的展区，设立影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科技四大板块，将吸引全球超过 1000 家世界五百强、大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业展商参与，预计届时将有 20000 名专业观众到场观展，更有超过一百家国内外企业和驻华办事处组团参观。从企业、产品、资本、产业等全方位融合互动，共同促进亚太甚至全球的科技创新行业发展。

展会特色



BEYOND国际科技创新博览会展会特点

标准展位，9平米起订（3米乘3米），价格：25200元/9平米；

特装展位，36平米起订，价格：2920元/平米。

目前展位招募火热进行中，尽快抢占最佳位置，期待你的参与！

点击链接，填写信息进行展位预定： https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/

-大会更多信息-



BEYOND国际科技创新博览会拟定议程

同期配套举行开幕式和多个垂直论坛关注科技对各产业的影响，线上线下双重形式开展，开幕式将邀请全球重量级嘉宾参与分享行业风向以及创新趋势，垂直论坛则深入剖析和挖掘涉及绿色经济、节能环保、农业与食品科技、医疗、健康、生命科学、未来出行、智慧城市、5G 物联网、金融科技、智慧生活、消费升级、未来科技等垂直领域，以及举办投融资、政府合作、商务合作等对接会，促进行业内高效对接及交流，以及创新走访和更多轻松的聚会派对，为与会者营造更多交流沟通的场景。

BEYOND 国际投融资峰会将围绕投资下一个十年，专一的生态投资，投资未知世界，后疫情时代：改变与应变，给投资以时间，给社会以价值，艰难时期创业者的机遇与挑战，全球化视野下的跨境投资，科研成果值得投吗？变与不变：重新定位天使等话题展开讨论和分享。目前已正式确认嘉宾包括（顺序不分先后）：IDG 资本创始董事长熊晓鸽，创新工场董事长兼首席执行官李开复，经纬创投创始管理合伙人徐传陞，光速中国创始合伙人宓群，Infinity 集团创始人及管理合伙人 Amir Gal Or (高哲铭) 先生，500 Startups 创始合伙人兼首席执行官 Christine Tsai（蔡李成美）女士，更多国内外知名投资机构和投资人也将近期逐一揭晓。BEYOND 依然看好市场的发展潜力，针对性地搭建了一个高效的投融资平台 — “BEYOND 国际资本对接会”，将以现场一对一和线上连线的形式同时展开，投资人与创业者无边界交流，到场创业者可以根据自身条件去寻找到与之契合的投资机构进行一场面对面的直接交流。

聚焦科技影响社会各行业，与各产业头部领军企业共谋发展

BEYOND EXPO 的焦点是科技创新及其对社会各行业的影响力，期望可以超越传统，超越科技，超越边界，这份初心和愿景的传递，使得不仅吸引了科技行业企业，更吸引到金融、房地产、医疗、农业、制造业、体育等等头部领军企业的参与，为科技创新的落地应用打造了一个更加广阔的平台，汇集行业的头部企业带来的深度分析和科技成果，合作企业包括（根据首字母排序）阿里巴巴集团，澳门中银，创梦天地（iDreamSky），德勤，复星集团，工银澳门，汇丰银行，海康威视，华润集团，华为，华西医院，极飞，极米科技，普洛斯，雀巢，柔宇，商汤科技，西湖大学，亿航，英雄体育，中国建筑国际，中国太平，浙江大学，字节跳动。

国际合作伙伴倾情加入，聚焦澳门链接全球创新生态

澳门作为亚太重要的国际交流合作的链接点，并具独特的开放性，BEYOND EXPO 力求在澳门呈现一场后疫情时代极具国际化的产业创新盛会，目前，已吸引了来自全球 30 多个国家的合作伙伴，联手打造美国、英国、日本、法国、新加坡、以色列等国家分论坛，邀请本地知名行业人士分享和讨论本地的科技发展趋势和国际合作的机遇。同时，从全球视野出发，BEYOND Virtual 也会推出一系列线上行业论坛，针对全球和区域性的一些热点科技话题展开深入讨论，其话题覆盖农业科技，全球电商，绿色科技，电子竞技，智慧城市等等，充分发挥合作伙伴在当地和擅长领域的优势和资源，共同促进 BEYOND 全方位的打造国际化的科技创新融合互动平台，推动亚太地区和全球的科技创新行业发展。目前确认的合作伙伴有：London & Partners 伦敦发展促进署，BRINC，ChinaEU，Jumpstart Media，WORQ，Startup Village，Yellowblocks，SAMURAI INCUBATE，更多合作伙伴将陆续揭晓。

入境澳门温馨提示

目前虽受疫情影响，但仍可以顺利参与澳门参与 BEYOND 国际科技创新博览会，中国内地籍、香港籍、台湾籍的人士，只要你没有身处或去过中高风险的地区，从中国内地城市直飞澳门机场，持有 7 日内有效的核酸检测阴性报告，自2021年6月8日上午10点起，从广东入境澳门的访客须持有48小时内作出的核酸检测阴性报告。

另外，目前，“BEYOND 国际科技创新博览会”已被国家商务部列入获支持的展会名单，内地籍参展参会人士可凭BEYOND发出的邀请函，于外事(港澳)部门或公安机关出入境管理等部门办理赴澳通行证及签注时享受有关便利。因公赴港澳通行证及签注，在企业所在地的政府外事(港澳)部门办理；因私赴港澳通行证及签注，则在本人户口所在地公安机关出入境管理部门办理。

现在前往澳门，可以经过多个内地城市搭乘澳门航空的直飞班机，目前，澳门特区正在推出“澳门心出发”澳门航空机票买一送一的超值优惠!只需要在携程APP、PC端及小程序端的机票专区“澳门心出发”会场、在机票专区的领券中心领取澳门买一送一机票券。根据指示操作购票即可。目前适用的直出发城市有：北京、上海、杭州、南京、常州、成都、重庆、厦门、南宁、揭阳/汕头、天津、太原、郑州、青岛、宁波、温州、义乌。

*由于疫情原因，防疫政策频繁变动，具体以目的地政策为准

参展报名，预购从速，请戳链接提交信息： https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/

成为赞助商参与大会，请通过 [email protected] 联系，获取报价信息

限时优惠票已正式发售（截止日期 6 月 26 日），请戳链接获取： https://beyondexpo.com/zh-hans/tickets/

BEYOND 国际科技创新博览会，8月26-28日，我们澳门见。

更多信息请登陆官方网站：http://beyondexpo.com

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