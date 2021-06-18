北京2021年6月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年6月，创业酵母创始人、酵母咨询创始人、知名组织创新专家、前阿里巴巴集团组织发展专家张丽俊老师在“张丽俊”个人公众号中分享了关于复盘的话题。针对“如何复盘、如何有效性学习”内容作了详细讲述。以下为分享实录，供大家学习。

上过“蹲马步”管理工坊的学员都知道，张丽俊老师经常在课程中强调学习的有效性。

为什么要强调有效性？因为很多人在日常工作中学习是低效，甚至是无效的。他们看着学得比谁都认真，却没有理解和消化，形成自己的知识体系；他们貌似做得比谁都多，却不讲方法，导致一件简单的事情都做不好；他们算得上勤勉，却在同样的坑里反复跌倒，不断地重复之前犯过的错误。

所以，学习一定要具备有效性。只有你的学习是有效的，你才能学有所获，才能将资源转化为成果。既然学习的有效性如此重要，那么如何才能让学习有效呢？要想让学习有效，你一定要经历认知-行为-反馈-结果这个过程。

首先，你要改变认知。很多时候，你看待问题的角度、高度和深度，决定了你成长和发展的程度。为什么你做业务时是公司的明星员工，而一旦被提拔为管理者后就拿不到结果？就是因为你对管理的认知不足，你的知识结构存在着短板，你不知道做管理是通过他人拿结果。只有不断地学习你不会的东西，不断地吸收新的知识和理论，你才能突破瓶颈，才能进步。

其次，你要有“行为”，即练习。当你学了新知识后，一定要经过大量的刻意练习，否则你就不可能去成长。比如说很多新公司都会对销售进行培训，但是光培训不行，你一定得去实践练习，哪个销售做得好，能成为Top Sales，一定是通过实践去检验的。

在“蹲马步”管理工坊中，张丽俊老师曾说过，做管理不怕遇到懂10000种腿法的人，就怕遇到练一种腿法10000 次的人！



创业酵母

只有通过日积月累的刻意练习，你才能真正掌握一门工具，一门技法，真正做到融会贯通，学为己用。

再次，你要有反馈，有复盘。漫无目的地、机械地练习，是无法发现练习中的问题，也就很少能进行改进，这会让你日积月累的练习成了低水平的重复。

怎么办呢？想要超越低水平的重复，你就需要去做复盘，不断总结自己的经验、教训，做到快速迭代。

如何复盘？复盘不是随便想想，而是要你从头到尾地“审视”，并提炼总结，最终形成下一步的改进方案。

具体说来，复盘包括以下四点：

1.回顾目标。你的目标计划是什么？要达成什么样的结果？你需要回顾、梳理。在阿里内部，这被叫做“时光倒流”。

2.评估结果。你明确了目标，那你要评估结果。结果是好是坏，需要你以翔实的数据作为支持。

3.分析原因。有了事实结果，就要进行诊断和分析，为什么目标达不成，原因是什么？为什么目标达成了，原因是什么？

4.提炼经验。复盘的目的是为了提炼出经验，巩固优势，改善劣势，取得下一个阶段的胜利，这才是复盘的价值所在。

复盘要日日做，周周做，月月做，懂得复盘的人更能看清问题发生的原因，也就更能通过一次次总结取得进步。

最后，要有结果。不管是学习的有效性，还是管理的有效性，必然都是以结果为导向的。如果做了大量的努力，仍然无法在下一个阶段取得成果，拿到阶段性的胜利，那你的练习和复盘就没意义。

只有真正的改变，真正地把学习到的知识运用到实际的工作中，这才是有效的学习。在创业酵母“蹲马步”管理工坊中，张丽俊老师就有专门讲解过关于复盘和有效性学习的更详细介绍和场景化的练习。

张丽俊老师曾就职阿里巴巴十余年，任职于B2B 事业部、集团湖畔学院和组织部，从业务管理者成长为组织发展专家的跨界管理者。2014 年底创办创业酵母，累计服务超过5000 家各行业企业，曾担任飞鹤乳业、双胞胎集团、益丰大药房、人保金服、首钢基金等大型产业集团的战略及组织发展顾问。张丽俊老师对不同阶段企业面临的问题，有丰富的管理实战经验，能够切实解决管理者、企业各个发展阶段面临的问题，帮助企业走向精细化管理，陪伴企业成长。

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创业酵母张丽俊：不懂复盘，再努力都没用 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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