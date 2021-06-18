出狱前十天 江苏法轮功学员潘绪军被监狱害死

【大纪元2021年06月18日讯】江苏省徐州市沛县教师、法轮功学员 潘绪军 于2016年被沛县法院枉判5年半后，被劫入江苏省洪泽湖监狱， 冤狱 期满的前10天，于2020年11月8日 被迫害致死 ，终年55岁。 明慧网 报导，2020年11月8日，在 潘绪军 应该刑满释放前的10天，江苏省洪泽湖监狱通知潘绪军的家人去见潘绪军，然而潘绪军已躺在太平间里了。 报导说，有狱医拿出潘绪军的器官让其家人看，说经鉴定潘绪军得了“脑溢血”死亡。当时家人都不接受这一说法，怀疑他被活摘器官而杀害。 监狱方提出给潘绪军家人一些赔偿，起初家人都不同意，说要控告他们，后来监狱方又通过潘绪军所在县、镇、村的干部与其家人沟通协商，逼使家人接受赔款私了。然后潘绪军的遗体被火化，安葬在村里的墓地里。 潘绪军（潘序军），55岁，江苏省沛县沛城镇潘阁村人，大学本科毕业，原沛县初级中学英语教师，曾在沛县张寨中学任高中英语教师。1996年8月，潘绪军开始修炼法轮功，曾患的多种疾病，包括三十多年前动手术留下的右髋关节僵硬强直，全都不治而愈。 修炼后，他家庭幸福、邻里和睦；在学校里，他善待每一位学生，义务辅导学生，受到学生的好评…