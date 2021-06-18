携程被爆卖黑客车票并泄露用户隐私黑车艺龙汽车票携程_手机网易网

携程被爆卖黑客车票并泄露用户隐私 2021-06-18 14:42:10 鞭牛士 鞭牛士 6月18日消息，近日，一位用户在脉脉上爆料称， 携程 售卖 黑车 车票。 该用户表示，6月11日在携程购买了客车车票，购买路径为携程APP搜索 汽车票 -汽车票（非景区巴士），显示凌晨3点到达。 乘车地点为西局地铁站A口，一群纹身光头在卖票。 该用户质疑称，车7点半发出，凌晨1点半车停在邢台沙河服务区不走了，让人都下车，理由是2-5点客车不让跑高速，这没问题，但乘客都是看携程到达时间是3点，2-3点不能跑，车能在3点到？ 值得注意的是，该用户认为携程泄露隐私，6月12日中午12点35，黑车售票员向该用户致电，表示要私了，并且还知道其真实姓名。 该用户向携程反馈此事，携程到至今未承认售卖黑车票一事。但是，6月12日下午，携程app显示，当车车次已下架。 用户起初向携程提出的诉求是，把当天乘客的车票钱全部退回，并给出调查结果赔礼道歉，但携程始终不承认售卖黑车票，且只愿意退他一个人的车票钱，用户不接受。 第二天，该用户联系携程表示，接受了仅退他一人的车票钱，但此时携程表示无法退全款，只能退80元。但据交…