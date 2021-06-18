青岛2021年6月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月7日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室联合发布《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》。明确到2025年，区块链产业综合实力达到世界先进水平，产业初具规模。到2030年，区块链产业综合实力持续提升，产业规模进一步壮大。《意见》进一步强调了区块链与互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的深度融合，以及在各领域的普遍应用。

6月17日，为响应《意见》号召，海尔衣联网举办“诚信生态·链通未来 — 区块链技术应用和产业发展论坛”，与权威机构、头部企业共同探讨区块链技术的应用及行业趋势。

TrusLink或成区块链“名品”，实现多场景示范效应

《意见》指出“在产品溯源、数据流通、供应链管理等领域培育一批知名产品，形成场景化示范应用”。杭州甘道智能科技有限公司打造的基于区块链+物联网技术的TrusLink平台，实现了物理世界与数字世界的打通，做到了物联设备源头数据上链、不可篡改，并保障数据和隐私安全。分布式存储特点可实现业务场景攸关方的共同监管和数据共享。同时，平台还可以对数据进行处理、估值定价和营销应用等。目前，该平台已经在共享洗衣机、共享洗车、仓单融资等应用场景取落地应用。

由海尔衣联网研究院联合中国通信学会区块链委员会制订，甘道智能参与编写的《区块链应用实践白皮书》收纳了多个TrusLink平台赋能的场景案例，包括智慧校园平台、酒店布草溯源、碳中和碳交易、跨界联合营销、服装工厂供应链金融等。

以智慧校园平台为例：高校共享洗衣机、热水器、售货机等物联设备通过安装“物链1号”区块链通讯模组实现设备数据实时上传到TrusLink平台。这些数据一方面可以给到校方作为学生生活数据的参考，另一方面可以给到金融机构作为资产评估的参考。而TrusLink平台在这个业务场景中保障了校方、金融机构和校园项目承包商在一个真实、可信的环境下共享数据。



TrusLink平台

中国物链网生态联盟成立

《意见》提出推动区块链技术应用和产业发展的保障措施包括：积极推进应用试点、加大政策支持力度、引导地方加快探索、构建公共服务体系、加强产业人才培养、深化国际交流合作。

此次海尔衣联网“诚信生态·链通未来 — 区块链技术应用和产业发展论坛”大会，宣告了中国物链网生态联盟-青岛分联盟的成立。去年9月29日，由海尔智家、趣链科技、银联支付、微软中国、甘道智能等企业共同发起的中国物链网生态联盟正式成立。该联盟集物联网区块链产业生态各方力量，联合开展技术、标准和产业研究，共同探索各垂直行业应用的新模式和新机制。

作为专业的社会团体，联盟将响应国家号召，大力发展区块链培训、测试认证、投融资等服务，加快对各类创新型区块链企业的孵化，支持中小企业成长；围绕“一带一路”倡议部署，建设区块链国际合作交流平台，在技术标准、开源社区、人才培养等领域加强区块链国际合作。

赋能实体经济，区块链“名企”发挥示范引领作用

《意见》强调，赋能实体经济，要从深化融合应用、供应链管理、产品溯源、数据共享等角度切入。

会议现场，杭州甘道智能科技有限公司与海尔衣联网研究院和北京数牍科技三家单位签署战略合作协议，将围绕衣联网数字底座，结合甘道智能的区块链技术，北京数牍科技的隐私计算以及联邦学习技术共同打造生态整合场景应用，赋能联盟产业共创数据价值。

同时，杭州甘道智能科技有限公司和云织工业互联网双方就区块链+供应链产业融合达成战略合作，推动企业建设基于区块链的供应链管理平台，融合物流、信息流、资金流，提升供应链效率，降低企业经营风险和成本。通过智能合约等技术构建新型协作生产体系和产能共享平台，提高供应链协同水平。

TrusLink赋能产业发展落地，积极响应国家区块链相关指导意见 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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