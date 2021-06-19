媒体：以游客评价为导向，导游还敢嚣张吗？_旅游

近日，文化和旅游部研究制定了《加强导游队伍建设和管理工作行动方案（2021—2023年）》（下称《方案》）。《方案》提出，制定《导游星级服务评价管理办法》，构建与导游等级考评机制深度融合的导游服务质量综合评价体系，以游客评价为导向，激励导游自觉提升服务质量。 导游与游客是一种服务与被服务的合作关系。合格的导游，可以让游客度过一段轻松愉快的旅程，但现实中存在的“黑导游”却无法保证旅游服务质量，一些“恶导游”为了强迫游客购物消费，或辱骂或威胁，既侵害游客权益又损害导游形象和旅游地形象。 近日，一游客在云南西双版纳购物点接到家人视频电话，被告知其儿子生病需要做手术，引发导游不满，怒怼游客称“孩子没死就得进去购物”。还有视频显示，湖南张家界一导游在某翡翠城怒骂游客：“骗吃骗喝，你们投诉老子一下试试。” 尽管《旅游法》《导游人员管理条例》《导游管理办法》《国家旅游局关于旅游不文明行为记录管理暂行办法》都有对导游行为进行约束的条款，被曝光的“恶导游”也受到被吊销导游证等行政处罚，但仍有一些导游不汲取教训，继续以恶劣的态度对待游客，其根本原因之一是这些“恶导游”把游客不放在眼里。 对游客来说，身处…