河北阜城：“旅游+”战略打造文旅发展新优势_河北新闻网

扫码阅读手机版 图为阜城湖公园一景。（资料图） 河北新闻网讯（翟一杉）近年来，河北省衡水市阜城县立足全县文化和旅游资源优势，大力实施“生态立县、文旅兴县”战略，按照“宜融则融、能融尽融，以文促旅、以旅彰文”的原则，创新文旅融合发展理念，积极打造特色文化旅游品牌，有效助推全县文化旅游业高质量发展。 “旅游+文化”。阜城县深入挖掘阜城生态文化、红色文化、历史文化、戏曲文化、剪纸文化、运河文化、体育休闲文化等资源，谋划建设了阜城历史博物馆、民俗博物馆、剪纸艺术馆、群众艺术中心、规划馆等基础设施。建设了集荀慧生剧场、荀慧生纪念馆、京剧脸谱展示、群众性戏曲活动于一体，具有古风古韵的文化新地标——荀园，亮出“京剧荀派大师故里”这一亮丽名片。举办了汉唐遗风展、冀派内画创始人习三大师艺术成就展，打造了“冀派内画发祥地”文化品牌。 “旅游+生态”。阜城县注重生态保护与旅游发展的互促共荣，以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”的理念。以项目为引领，打造生态修复范本。本着“变劣势为优势、变废为宝”的方针，在千顷洼实施大面积生态绿化工程，借力节水压采项目，将政策之力与资源优势集聚整合，推动了以阜城湖公园和万…