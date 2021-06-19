上海之巅-云端艺邸 J酒店上海中心于2021年6月19日绽放申城

上海2021年6月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球最高酒店之一的J酒店上海中心于今日盛大开业。J酒店上海中心是全球第二、中国最大酒店集团 — 锦江国际酒店集团十年磨一剑打造的最高端品牌 — J品牌旗下的第一家酒店。酒店位于世界第二、中国第一高楼，被誉为“上海之巅”的上海中心大厦的顶端，是中国民族高端酒店品牌的又一力作，也是目前全球最高酒店之一。它融合古今中外之长，集合多种艺术之美，给予宾客俯瞰上海的全新视野，从设计、旅行、生活、美食和美酒、科技和服务艺术出发，打造出一座云端私人艺邸，展现具有现代东方特色的旅居体验。



大楼外观

上海之巅，静观风云

J酒店上海中心位于632米高的上海中心大厦顶端，陆家嘴核心地段，可将上海全景尽收眼底。在这里，宾客可体会“会当凌绝顶”的壮志豪情，远眺可见虹桥机场的繁忙及长江东入海的大气雍容；近观则能俯瞰繁华都市景观以及东方明珠塔、外滩等上海地标，感受浦江两岸从古至今的历史变迁。

J酒店上海中心的“高”不止于地理位置之高，更在于理想之尚。作为J品牌的第一家旗舰店，J酒店上海中心旨在打造一家展现当代艺术美学及中国传统文化的奢华酒店，成为高端民族酒店品牌发展的里程碑，在上海这个东西方文化的交汇点解读本土文化对自身与世界的理解。

空间设计的艺术

酒店室内设计由锦江豪华酒店管理有限公司董事长、知名作家、编剧侣海岩先生主导，由著名设计大师Robert Bilkey先生和Oscar LLinas先生专为设计世界顶级奢华酒店而创建的R&O设计事务所担纲。两位设计大师在设计过程中亲自操刀，这也是Bilkey先生在世时的收官之作，成为其精彩绝唱。

沿着酒店前庭经过6根水晶罗马柱，再穿过高达8米的上海石库门，宾客似已穿越中西进入一个曼妙的设计艺术空间。乘坐高速电梯直达101层，随着夹丝玻璃的走廊墙面和金属镜面的天花构建而成的时空“天桥”便来到了酒店大堂，由法国艺术家Pauline Ohrel女士用金属丝手工编制的芭蕾舞者，如云中仙女般欢迎着每位宾客。在这个云端艺术之境，设计师大胆运用了中国传统的漆雕，琉璃和珐琅工艺，同时选用金属、水晶和马赛克等材质进行空间打造，一步一景，整个酒店处处体现了设计师的巧思。同时，酒店邀请了国内外艺术家量身定制了各种风格的艺术作品，漫步其间，仿佛置身于一个精心筹备的艺术展。不同艺术品之间暗含关联，摆放在酒店各个楼层，静待宾客探索和欣赏。



酒店入口

舒适典雅的居住艺术

J酒店上海中心共拥有165间客房，其中包括34间套房，位于上海中心大厦86层至98层，面积在62平方米至380平方米不等，是上海楼层最高、面积最大的客房之一。由于上海中心大厦的螺旋形设计外观，每间客房的观景各有特色。除了可以欣赏黄浦江的不同景观，同时拥有外滩、东方明珠塔、浦西或浦东繁华都市美景，从云端之上感受多姿申城。

酒店客房分为新中式和现代时尚两种设计风格，可供宾客自由选择。新中式风格客房采用酒店定制的亭台楼阁浮雕图案壁纸，进入房间即可感受到江南水乡的繁华风韵。房间内皮制面多宝阁电视柜、琉璃面的翡翠色茶几，融入了端庄、精致的中国传统文化。橄榄绿小牛皮墙板上的金边、沙发面料上的龙纹图案、手工吹制的玻璃花卉床头饰品、唐三彩风格的摆件在舒适、沉静的环境中增加一抹富丽堂皇。卫生间选用白色大理石打造，镶嵌整块玉兰花图案的琉璃背景墙，晶莹剔透。全套意大利定制的水晶龙头内雕刻有J品牌标志，处处体现锦江集团打造民族高端品牌的决心。

时尚现代风格客房中，设计师大胆运用玉兰花水晶玻璃和夹丝玻璃构造布局，墙面采用了高贵大气的米色调小牛皮墙板，使整个房间优雅通透。客房内金银丝线编织的床头天幕、水晶玉兰花雕刻的灯具、2米宽的意大利水晶玻璃电视柜无不演绎了大师们的匠人精神。精心定制、挑选的家具和摆件彰显出独到脱俗的品味。宾客躺在窗边的玉兰花瓣型的浴缸内，可将浦江两岸的美景尽收眼底。

所有标准客房都可分为卧室、客厅、卫生间和衣帽间的不同区域，在两种不同风格和布局中打造宽敞的私密入住空间。房间入口处的一体式迷你吧提供各式饮品和小食，配备Nespresso 咖啡机和泡茶用具。卧室区软硬适中的席梦思床垫配备高支数床品和全套羽绒制品，打造云朵般亲肤柔软的入睡体验。无论是新中式客房内的一体成型式水晶写字台，还是时尚现代客房中的米色皮质写字台都配备了便利的办公设施如高速互联网接入、USB和HDMI接口以及音频接入等。

房间内的智能感应控制系统可通过调节按钮或iPad遥控电视、窗帘、空调或灯光等，同时也可以一键呼叫私人管家服务。免费10兆互联网接入不仅满足客人的高速上网需求，同时也可享受远程文件打印服务。46寸的液晶电视配备众多国际电视节目，同时带有点播和投屏功能，满足客人的不同需求。

步入式衣帽间可为宾客提供宽敞的衣物收纳空间及行李摆放，配备大容量的私人保险箱。管家柜特别为无接触式24小时衣物收取服务而设计，保证每位宾客的私密性。宽敞的卫生间都带有双人洗漱台、多种灯光模式调节功能、独立浴缸和淋浴间及梳妆台，配备镜面电视，戴森或小米吹风机，爱马仕或迪普泰克洗浴用品。

除标准客房外，酒店拥有24间云上套房，8间J套房，一间锦江套房，一间上海套房。四种套房各有设计主题。

云上套房面积在100平方米左右，以淡雅的米色系为主，精致织物和顶级真皮触感细腻，让宾客摆脱车水马龙的喧嚣，找到属于自己的静谧空间。J套房面积约195平方米，将旧时上海“东方巴黎”的韵味和当代申城现代凝练的气质融入同一时空。酒红色的门板、高挑的水晶吊灯尽显华贵；顶级真皮和丰富木质纹理让人心情舒缓愉悦。

锦江套房面积约210平方米。近180度无敌至尊景观，让宾客在任何时刻都可欣赏上海美景，静观风云变幻。套房拥有独立起居室、卧室、更衣室、餐厅、书房和客用盥洗室，确保私密。锦江套房联通两个标准客房，可根据客人需求进一步拓展生活空间。

上海套房是J酒店上海中心的顶级套房，面积达380平方米，拥有独立的会客厅、卧室、更衣室、书房、厨房和理疗区域，呈现98层空中奢华大平层宅邸。入口玄关处小牛皮墙面上的凤凰和牡丹花刺绣尽显中国风，弧形会客厅将上海全景展现眼前，高贵典雅的家具和艺术品点缀其间，完美演绎“会当凌绝顶”的高端生活艺术。



凌空客房和祥云客房 卧室区域- 新中式风格

汇聚全球精粹的美食艺术

J酒店上海中心拥有七家各具特色的餐厅和酒吧，为宾客呈现云端之上的美食艺术，包括“全球最高餐厅”之一的天之锦、锦上田舍日餐厅、锦筵中餐厅、上海101意大利餐厅、大堂酒廊、弋酒廊和提供多样西点和小食的锦味坊。每家餐厅或酒吧拥有独具特色的设计风格和艺术装饰，宾客在享受美食美酒的同时更可欣赏上海的壮观美景。

天之锦餐厅坐落于上海中心大厦顶层第120层，距离地面556米，是目前全球最高的景观餐厅。餐厅融汇不同烹饪艺术，主打现代欧洲菜、日本料理和高级中餐，来自不同国家的顶级大厨进行灵感碰撞，呈现独特的融合料理。进入餐厅，首先引入眼帘的是一幅长达30米，使用几十种不同材质的意大利马赛克镶嵌而成的丝绸之路主题壁画，开放包容。餐厅内，落座在漫天逶迤绵延如丝带的水晶灯下，在云端享受来自全球各地的大厨们所准备的珍馐佳肴，绝对是人生不可错过的经历。

位于104层的锦上田舍日餐厅将“无限镜”的透视概念运用在餐厅天花和隔断中，使空间无限延伸。入口处三把分别采用24K金饰、琉璃雕刻和黑金珐琅手工打造的日式折扇将异国情调和传统工艺完美融合。餐厅主推怀石料理和日式铁板烧，拥有10个私人包间，以及一个环形寿司台和主用餐区。每个用餐区域都可欣赏到不同角度的空中美景，同时大厨们将现场演绎日式烹饪技艺，呈现新鲜地道的日式料理。

锦筵中餐厅位于酒店103层，提供纯正粤菜。餐厅以中国红为主色调，由红色琉璃烧制的传统漆雕墙面和中式门楼共同构成餐厅入口长廊，餐厅内由水晶打造的“祥龙戏珠”艺术装置，琉璃雕刻的镂空花罩，玉料、琉璃和金箔镶嵌的墙面，以及地面上大理石花纹拼接的祥龙图案尽显中国传统工艺之美。餐厅拥有8个私人包房，以金木水火土演绎不同风格特色，其中另有两个分别以琉璃和珐琅为设计元素的艺术家定制包间为客人带来不一样的用餐体验。画家周西康先生为各包房月亮门手工绘制的山水画，将食客引入耳目一新的餐饮环境，体会视觉和味觉的双重盛宴。

上海101餐厅把意大利著名“建筑幽灵”艺术家Edoardo Tresoldi 先生用金属丝网编制的大型罗马建筑穹顶与餐厅环境完美融合，让视觉游走在虚实之间，打造如梦如幻的氛围。餐厅提供新鲜、健康的意大利南部和地中海美食。开放式厨房让宾客随时欣赏大厨的精彩技艺，并设有独特的意面专区，使用代代传承的古朴食谱为宾客提供纯正的意大利面食。

101层的大堂酒廊是住店客人会客小酌和聚会的场所；而84层的弋酒廊是上海酒吧和夜生活潮流的风向标，宾客进去其中，即在爵士乐中被上海的醉人夜色迷住，流连忘返。

锦味坊位于酒店一层，主打各式咖啡饮品以及清淡健康的食物，提供快捷的便携式美食。

婚宴和宴会的打造艺术

J酒店上海中心105层盛庭宴会及会议厅包含面积422平方米的半圆形大宴会厅，可分隔成两个扇形小宴会厅，一个86平方米的董事会议室，和两个面积分别为38平方米和24平方米的多功能厅，是举办高规格晚宴、婚礼、会议或鸡尾酒会等活动的理想场所。

盛庭宴会和会议厅都拥有全景落地窗，配备了先进的视听系统和多媒体一体化设备，两个扇形宴会厅各配备有31平方米的嵌入式弧形LED屏幕，可以进行现场投屏和实时互动。董事会议室拥有Maxhub智能会议平板，集高清电视、数字化白板和影音视频会议功能于一身。多功能会议室可根据客人要求进行定制化布置，满足不同活动需求。

酒店专业的婚庆、宴会与会务活动团队为客人提供一站式专业服务，根据宾客需求，整合酒店各方资源，如豪华车接送、全定制菜单、侍酒师服务等，为宾客打造一生难忘的精彩回忆。

休闲康乐艺术

酒店84层和85层瑞极水疗和健身中心是宾客暂离尘嚣、放松身心的好去处。瑞极水疗秉承自然疗法的理念，通过独特的护理手法与产品，帮助人们化解体内瘀滞的能量，排除日积月累的毒素，让身心灵保持健康和愉悦。健身中心拥有装备齐全的健身房、瑜伽室和160平方米的高空游泳池，这里有专业的健身管家为客人提供运动指导和健康管理。位于84层的游泳池在现代风格设计中融入中式元素，展现东方古典气韵。泳池边设有一个130平方米的外廊观景平台，宾客可以走出内层空间，畅享窗外云端美景。

私人管家的服务艺术

入住J酒店上海中心的每一位宾客都享有专属的J酒店私人管家服务。J酒店私人管家经严格培训，是宾客的“万事通”，他们根据宾客的喜好和习惯进行定制化的服务，全天候响应需求。无论是车辆安排、行李整理、行程预订还是根据宾客需求提供枕头菜单、女士礼遇、餐厅预订、景点推荐或商务文秘工作等，J酒店私人管家为休闲和商务宾客提供细致的至尊服务。

J酒店上海中心是位于上海之巅的奢华酒店，也是一座坐落云端的私人艺邸。它不仅承载着中国酒店行业的理想，还代表了当前东方待客之道和中国民族酒店品牌的造诣。秉承“仁”的品牌精神，J酒店上海中心将为所有宾客创造“君子之境，仁者之心，尽我所能，待客如亲”的非凡体验。如需了解更多或预订客房，请致电酒店（86 21）3886 8888，或登录酒店网站www.jhotel-shanghai.com，酒店微信小程序@J酒店上海中心。

相关链接 :

http://www.amec-inc.com

http://www.jhotel-shanghai.com

上海之巅-云端艺邸 J酒店上海中心于2021年6月19日绽放申城 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com