标准开路，美的正带领中国制造走向全球

产品走出去还不够，美的打算把中国标准推向全世界

佛山2021年6月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月18日，《智能家电及 IoT 行业 Wi-Fi 标准必要专利许可模式研究报告》在北京正式发布。该报告由来自知识产权、家电、芯片和数据行业的专家们共同研究和起草，美的集团参与撰写，备受业界关注。

发布会上，美的集团高级知识产权顾问张娜表示：“报告中Wi-Fi标准必要专利的数量值得关注，这表明行业内存在大量潜在相关专利技术，Wi-Fi标准必要专利的准确数量直接影响实施人的许可定价问题。当前，行业正处于重要转折期，美的集团希望能够为推动行业发展贡献微薄之力。”



美的参与撰写《智能家电及 IoT 行业 Wi-Fi 标准必要专利许可模式研究报告》

多年来，美的集团持续发力标准建设，以严格标准推动行业高质量发展。2018年6月，国家市场监管总局等八部门联合发布《关于实施企业标准“领跑者”制度的意见》，美的集团连续三年入选“领跑者”企业标准名单，产品涵盖空调、冰箱、洗衣机等29份“领跑者”标准。

过硬的产品标准和领先的技术优势让美的集团不仅稳居国内行业头排，也快速渗入海外市场，2020年美的营收达到2857.1亿元，海外市场贡献了1210.8亿元，占比达到42.60%。如今的美的，不仅是一家中国巨头，更是一个标准的国际化企业。不断参与制定国内、国际标准，美的正成为以“标准走出去”带动“产品走出去”范本。

从空调到洗衣机再到冰箱，美的领跑国内标准

在节能的道路上，美的一直在突破。2020年12月，美的空调器企标Q/MDL 072-2020《高能效转速可控型房间空气调节器》成功入选行业最高能效“领跑者”标准。经合肥通用检测院检测，美的空调的最高能效达APF6.58，比国标一级准入值提升31.6%，高居能效领跑榜榜首。

以KFR-23GW/BDN8Y-XT101(1)产品为例，该产品搭载美的第三代导风科技技术。180度旋转全域风道，可实现上下环绕风和全屋覆盖制冷效果，特有的静眠模式，可以在舒适和安静之间达到新平衡。

除了空调，美的品牌的洗衣机也入选“领跑者”榜单，耗电量较国家一级能效提升36%，成为绿色设计的最新标杆。美的旗下的冰箱、集成灶、微波炉、热水器等诸多产品的各项核心技术指标都处于行业领先水平，也都入选“领跑者”榜单，足见美的集团在标准方面的雄厚实力。



美的空调获得企业标准领跑者证书



美的集成灶获得企业标准领跑者证书

走出国门，美的积极参与国际标准制订

要想成为世界一流的企业，走出国门，在全世界范围内和对手展开面对面的竞争，无疑是必由之路。近年来，美的依靠强大的研发实力，着力建立具有核心竞争力的先进技术标准在欧美等发达国家和地区不断发布新品，销量持续攀升。从2017到2019年，美的海外收入从 1039.56 亿元攀升至 1167.83 亿元。2020 年上半年，尽管遇到疫情的不利因素，但美的上半年海外订单依然同比增长 10%。

疫情之后，海外需求的增长及部分海外产业链未能完全复工带来了订单回流，促使美的家电出口业务保持了业绩的高增长，尤其北美、东盟、中东和大洋洲的业务增长都有很亮眼的表现。

美的集团副总裁、美的国际总裁王建国接受采访时介绍，截至目前，美的主导参与制修订各级标准627项，其中国际标准27项、国家标准228项、行业标准145项，团体标准227项。伴随着中国制造走向世界，美的积极响应国家“标准走出去”战略，近几年相继主导/参与了数十项国际标准的制修订。同时协助越南、缅甸等“一带一路”沿线重点国家开展相关国家标准制定，将产品的技术优势通过国际标准转化为市场竞争优势，为包括美的等在内的众多中国品牌推向国际市场保驾护航。

标准立国，未来中国企业海外前景可期

火车的轨道为何没有加宽？有个流传已久的故事是，当英国人发明蒸汽火车时，用中世纪马车的车辙作为火车车轮的标准。随着后来英国的扩张，全世界的火车轨道都变成了现在的模样。传说的真假已经不可考，但标准对于企业进军国际市场的重要性由此可见。

国信证券分析认为，索尼、佳能等很多企业在国际化过程中海外营收占比可达70%-80%，目前海外营收只有40%多的美的等中国企业仍有广阔的增长空间。

2021年1月，美的将战略主轴升级为“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”，成为2012年以来全球战略的首次变更。王建国透露，这种突破具体指在日本、美国、巴西、德国和东盟五大战略市场，围绕创新产品研发、数字化营销、物流售后能力搭建、品牌投入、制造布局等领域的全方位突破。

目前，泰国等地的工厂已经实现一定程度的自动化，未来北美生产基地更要成为智能制造的“示范线”，部分海外基地的自动化程度甚至有望超过“灯塔工厂”。

对于未来，美的有着自己明确的目标。到2025年，海外销售收入要突破400亿美元（相当于2000亿人民币以上），国际市占率达到10%，五大战略市场市占率则达到15-20%，其中东南亚区域要做第一，北美则要进入前三。

尽管疫情在一定程度上影响了跨国贸易，但长期来看全球化依然是大势所趋，相信美的这样具有强大科研实力，掌握国际标准的龙头企业，未来能够在海外市场取得更大的突破。

标准开路，美的正带领中国制造走向全球 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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