上海2021年6月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月18日，一起Rua娃吧-全国巡回之旅”仲盛站火热开展，这也是今年上海地区的首次棉花娃娃展。仲盛世界商城一直以其敏锐的洞察力，迭代更新商场品牌和主题活动，这次与微店合作的“一起Rua娃吧-全国巡回之旅”更是针对Z世代年轻市场的一次大胆尝试。

所谓棉花娃娃，可以通俗地理解为将娱乐明星卡通化的棉花玩偶，多流通于饭圈。随着Z世代消费能力的不断增长和可爱经济的发酵，棉花娃娃行业有望进一步爆发。目前，无娱乐明星属性的娃娃和娃衣市场也已蓬勃发展。

本次“一起Rua娃吧-全国巡回之旅”空降仲盛，60位+娃圈太太亲临，1889只现货娃娃发售，568款绝版娃衣掉落，数千名爱好者专程从全国各地赶到上海。活动现场，山河令、任嘉伦等一大波爱豆同款发售。还有神秘城市代言娃，200只现货线下首发。除了商场中庭近700平方米的娃娃展外，还有一家专门为棉花娃娃准备的美容院，炸毛打理、装骨架、娃用草帽DIY、7大主题娃屋，四大活动让你沉浸式体验“养娃乐趣”。

“一起Rua娃吧-全国巡回之旅”棉花娃娃展 – 仲盛世界商城站开展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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