旅游、考驾照、摘镜……高考后他们很忙 对“后高考经济”应保持理性_生活_大众网

随着高考结束和暑期的到来，“高考经济”进入下半场。1071万的庞大应届生消费群体、长达三个月的假期，或将为“后高考经济”注入巨大的消费活力。据机构预测，今年高考后，旅游、驾校、电子产品等行业或迎来一波消费高峰。 “毕业旅行”热度不断攀升 “读万卷书不如行万里路。”在书山学海里奋斗多年的高考生们，终于迎来了一个完全放松的假期，毕业旅行成了不约而同的选择。记者在采访中了解到，上海、重庆、成都、长沙、北京、武汉、青岛、西安等城市备受青睐。 “想去成都，看一次国宝大熊猫，还想去重庆坐一次在楼房穿梭的轻轨。”“我想去武汉吃一次正宗的热干面，再去武大转转，不知道今年能不能考上。”“我和闺蜜约好了，要去长沙喝一杯茶颜悦色，体验一下排队喝奶茶的感觉，还要再去故宫，穿上我的汉服，带上手办玩偶打卡。”记者随机采访中，高考生们纷纷说这次旅游是送给自己的“毕业礼物”。 携程数据显示，6月9日高考考完后，“毕业旅行”搜索量环比前一天上涨120%；高考毕业生及同龄用户群体，预订的出行时间在6月10日至7月30日之间的旅游产品订单量，同比增长了78%。 考驾照、才艺培训受高考生青睐 除了吃喝玩乐外，不少考生也选择…