河北故城：“旅游+”助力县域文化旅游产业深度融合发展_河北新闻网

河北新闻网讯（翟一杉）近年来，河北省衡水市故城县以加快建设全域旅游示范县为目标，以文体旅融合发展为突破口，围绕旅游项目建设、宣传营销、服务提升等重点聚焦发力，培育壮大全新旅游业态，全力推进文化旅游产业融合发展，全县文化旅游产业呈现出快速健康平稳发展势头、品牌效应持续扩大、产业体系不断完善、服务质量明显提升的良好局面。 图为流经故城县内的大运河一景。翟一杉摄 “旅游+文化”。故城县把旅游作为人们拓宽视野、学习知识、提升文化的重要渠道。将当地特色历史文化注入旅游，提升旅游业发展品位。京杭大运河流经故城75公里，深厚的运河文化底蕴是故城县发展旅游产业的基础，故城县在运河百里景观带的打造上注重历史文化与景点的融合。景观节点设计融入甘陵八景中与大运河关系紧密的“卫水飞帆”“南埠商舻”“斜阳古渡”三景，并提取船工号子、运河架鼓等运河文化相关的非物质文化遗产为设计元素，表达千年大运河悠久辉煌的文化。除打造运河文化旅游板块外，故城县还深入挖掘董子文化。故城县董子学村曾是董仲舒下帷讲学之地，故城县把该村打造成儒学教化研学园地，该旅游项目紧扣董子故里文化旅游区“学”的板块，以改善民生为出发点，以打造独具…