安大略省密西沙加市2021年6月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 密西沙加市获《外国直接投资杂志（fDi）》颁发的五个奖项，特别是凭借强劲的经济表现而再次荣获全美洲2021/2022年中型未来城市总冠军。该奖项的评选标准着眼于城市和地区基础设施、激励措施以及城市和地区在未来吸引外来投资的能力。

“我们非常荣幸能够蝉联美洲最佳未来中型城市的排名，这是密西沙加的繁荣且可持续经济的证明。 我们与充满活力、坚韧抗逆的本市商界、支持我们的市议会和敬业的经济发展部门员工共同庆祝这一荣誉。 密西沙加市继续将吸引优秀人才和关键知识型公司作为优先事项，以提升我们的全球形象，”密西沙加市长Bonnie Crombie表示， “凭借创新和对企业的积极接纳，作为各公司选择投资、创造就业和保持领先的营商目的地，我们的声誉得到加强。市政府将继续促进经济发展和向密西沙加的业务扩张，以建立健康和繁荣的经济。”

密西沙加作为中等城市以下类别中获奖：

未来城市排名第一

商务友好性排名第二

经济潜力排名第二

连接性排名第三

密西沙加在fDi

评审小组的fDi总体战略评选中位列第二

“密西沙加是一个开放的多元化城市，提供了企业落户、发展和成功所需要的有利条件。我们是全球增长最快的主要城市经济体的一部分，这里拥有高技能和极其多元化的人才储备，与全球市场和机会密切关联，”密西沙加市经济发展局局长Harold Dremin表示， “此次获得国际认可，让我们深感荣幸和鼓舞，我们将在帮助企业落户、发展和成功的道路上继续努力，并期待着更加光明的未来。”

密西沙加的工商领域充满活力、丰富多元，包括98000多家企业、1400家跨国公司和75家《财富》500强公司。密西沙加是加拿大最大的商业中心之一，由加拿大众多著名的知识型产业组成。这些行业包括：先进制造、金融服务、信息和通信技术、生命科学、智能物流等。访问密西沙加市经济发展局网站以了解更多信息。

背景

fDi未来城市入围名单通过覆盖南北美各地城市的专业在线工具创建。各城市在每个单项指标中的满分为10分，根据重要性加权后得出总体得分。这一排名系统将数据和专家意见相结合，根据外来投资、经济发展和商业扩张等方面的前景对城市进行排名。fDi是世界首屈一指的全球化商业出版物。请访问fdiintelligence.com。

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密西沙加获评未来最佳中型城市 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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