Wilson在2021-2022年NBA赛季前推出NBA官方比赛用球

NBA的特拉伊·扬和贾马尔·穆雷加入Wilson的Advisory Staff（顾问团）；Wilson的NBA官方比赛用球将在2021年Microsoft Surface NBA选秀大会上首次亮相

芝加哥2021年6月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 与美国职业篮球联赛 (NBA) 建有合作关系的Wilson Sporting Goods Co.今天在NBA的75周年纪念赛季前推出了联赛新的官方比赛用球。新款用球的亮相开启了一项多年的合作关系，将NBA的第一家官方篮球制造商Wilson迎回赛场。



Wilson 的新 NBA 官方比赛用球

Wilson NBA官方比赛用球由联赛目前比赛用球的相同材料、八片面料配置和性能规范构成，并采用目前NBA使用的相同皮料。 在过去一年，NBA和美国国家篮球运动员协会（NBPA）与Wilson合作，通过团队评估来开发并批准了此款新的比赛用球。 这款比赛用球带有标志性的NBA和Wilson徽标，采用全粒面卵石纹皮革，Wilson标志还包括内嵌碳黑线条。

Wilson Team Sports总经理Kevin Murphy表示：“Wilson很高兴能重启与NBA合作的渊源传承，在全球舞台上发展篮球运动。在启动我们与WNBA和BAL的合作关系之后，我们将继续致力于打造这项运动的未来。 Wilson将首先专注于通过其高性能比赛用球支持联赛及球员，然后扩展我们的篮球系列来吸引世界各地的球迷、各级别教练和球员。”

NBA全球合作伙伴总裁Salvatore LaRocca表示：“随着我们75周年赛季的临近，我们与Wilson的合作关系的顺利展开可谓恰逢其时。作为NBA联赛前37个赛季的官方比赛用球，Wilson的回归以我们的合作历史为基础，并着眼于联盟的持续发展。”

Wilson的NBA官方比赛用球将在定于6月21日（星期一）至6月27日（星期日）举行的2021年Microsoft Surface NBA选秀大会上首次亮相。 此款比赛用球将从7月29日开始在美国通过wilson.com独家发售，与State Farm主持的2021年NBA选秀活动保持同步。 Wilson的其他NBA授权产品将在整个夏季通过全球主要零售合作伙伴（包括NBAStore.com、亚马逊和其他公司）发售。

为配合此次比赛用球的公布，Wilson还介绍了其首批NBA Advisory Staff成员——2020年NBA全明星特拉伊·扬和2016年NBA选秀中首轮入选的贾马尔·穆雷。 作为Wilson Advisory Staff的官方成员，扬和穆雷将对Wilson篮球产品进行试用、提供反馈和协作。

扬表示：“加入Wilson的Advisory Staff对我来说是天作之合。我从小就一直在使用他们的篮球——从在车道上投篮到在整个大学期间打球。我感到非常兴奋，因为Wilson现在重返NBA，而且我对他们在场上和场下的表现可以提出自己的意见。”

扬和穆雷加入了人数越来越多的Wilson Basketball Advisory Staff，其成员包括三届WNBA全明星球员Liz Cambage、国际篮联3×3球星Dušan Bulut和Migna Touré、著名技能教练Chris Brickley和时尚达人Beija Velez。预计在本赛季临近时会宣布更多球员加入。

在整个2021年，Wilson将不断实现与NBA合作的里程碑，在美国女子篮球联赛（WNBA）、NBA二级联赛、NBA 2K联赛、非洲篮球联赛（BAL）以及NBA 75周年纪念赛季中陆续宣布和启动。

关于Wilson：

总部位于美国芝加哥的Wilson Sporting Goods Co.是Amer Sports Corporation旗下公司，是世界领先的高性能运动设备、服装和配件制造商。公司在各个级别的比赛中为体育运动带来了一个多世纪的创新。公司利用球员的洞察力来开发产品，将装备创新推向新的领域，并使各个级别的运动员能够发挥最佳表现。如需了解更多信息，请访问www.wilson.com。

在篮球方面，Wilson是National Basketball Association®（美国职业篮球联赛，NBA）、Women’s National Basketball Association®（美国女子篮球联赛，WNBA)、National Collegiate Athletic Association®（美国大学生体育联赛，NCAA）的“疯狂三月赛”和四强赛、篮球冠军联赛（BCL）、非洲篮球联赛（BAL）和国际篮联3×3比赛的正式用球提供商。在橄榄球方面，Wilson是National Football League®（美国国家橄榄球联赛，NFL）的第一家也是唯一一家官方比赛用球供应商，以及是加拿大橄榄球联赛（CFL）、美国大学生橄榄球联赛（NCAA Football）、Pop Warner、American Youth Football和USA Football的官方比赛用球供应商。在网球方面，Wilson是美国网球公开赛和法国网球公开赛的官方用球和官方穿线合作伙伴。在排球方面，Wilson是美国职业排球比赛（AVP）和美国大学生沙滩排球比赛的官方比赛用球供应商。在足球方面，Wilson是美国大学生足球比赛用球供应商。

关于NBA：

NBA是一家全球体育和媒体企业，以四项职业运动联赛为基础：美国职业篮球联赛、美国女子篮球联赛、NBA二级联赛和NBA 2K联赛。 NBA和国际篮联（FIBA）还共同运营非洲篮球联赛（BAL）。 NBA已建立极具影响力的全球覆盖，在全球215个国家和地区以50多种语言提供比赛和节目，并在六大洲100个国家/地区的10万多家商店出售商品。 在2020-2021赛季开始时，NBA名单中有来自41个国家的107名国际球员。 NBA Digital的资产包括NBA TV、NBA.com、NBA应用和NBA League Pass（NBA联盟通）。 NBA已打造出世界上最大的社交媒体社区之一，在全球范围内所有的联盟、球队和球员平台上共拥有19亿点赞者和关注者。 通过NBA Cares，联盟与支持教育、青年和家庭发展以及健康相关事业的国际公认青年服务组织进行合作，解决重要的社会问题。



Wilson 顾问团成员兼 Atlanta Hawks 控球后卫 Trae Young 手持新 NBA 官方比赛用球。



Wilson 顾问团成员兼 Denver Nuggets 控球后卫 Jamal Murray 手持新 NBA 官方比赛用球。

相关链接 :

https://www.wilson.com

Wilson在2021-2022年NBA赛季前推出NBA官方比赛用球 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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