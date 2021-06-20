2021年中国家庭消费意愿最强前三位：旅游、保健和教育

中国家庭账单出炉，国人现在的消费习惯已经跟10年前大不同了，你是不是也有了改变？《中国美好生活大调查》持续十年从数据中看中国家庭消费的发展变化。时间丈量着中国经济的发展速度，也见证了城乡居民收入的增长。 十年前，家电还是普通中国家庭消费的顶流产品。平板电脑、智能手机刚刚崭露头角，虽然排在中国家庭消费品的第二位，但是与第一名家电相比，在占比上无法同日而语。2019年开始，国产智能手机市场份额不断扩大；5G网络等基础设施覆盖面越来越广；脱贫政策显现成效，城乡居民可支配收入持续增加；下沉市场活力不断激发；电脑、手机等数码产品蓄力爆发，以大比例优势取代曾经独霸天下的家电，一举拿下中国家庭消费榜霸主的位置。 大调查数据联盟京东的一份电器消费指数报告也显示，手机品类消费指数远远领先于其它品类，加冕单品类消费指数中的王者桂冠。手机品类消费指数城市排名TOP5的城市，东莞、杭州、石家庄、深圳、哈尔滨，同样也是中国经济发展快，工作、生活节奏较快的城市之一。 另一个值得关注的是，2011年汽车还在中国家庭消费榜的第五位，那时汽车已经走入中国普通家庭。9年后的2019年，家庭财富的积累加上家庭人口的增长，换…