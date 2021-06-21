非遗+旅游 国内外舆论聚焦云南罗平古法榨油

中国网6月21日讯 云南省罗平县是全国31个油菜籽生产基地县之一，每年种植100余万亩油菜，有世界最美自然天成花园美誉，被誉为地球上春天最美的地方！云南罗平金丰油脂有限公司在非遗保护道路上，推陈出新开创中国非遗保护经验，正为世界非遗保护事业提供着智力支持，受到国际社会瞩目，引发舆论广泛关注，新西兰电视台，新加坡电视台，中央电视台《发现之旅》《财经频道》，河北电视台《家政女皇》，云南电视台《你是我的旅伴》先后对依鲁菜籽油进行报道，中央电视台大型纪录片《中国影像方志罗平篇》到现场拍摄，网络媒体多次对古法压榨工艺进行报道。 “非遗＋旅游”。非遗是以非物质形态存在、以人为本、与群众生活密切相关、世代相承的传统活态文化遗产，非遗与旅游具有天然的联系。传统手工体验旅游正在兴起，让非遗产品不仅成为人们眼中看得见的风景，更是带得走的情怀。产品越接地气，市场越会做大，企业也将不断加入，人们对非遗就有更多的共鸣。在当下文化和旅游融合的政策与市场环境下，两者可以融合成兼具娱乐与购物的一种生产与生活形态，这是一种自然资源的搭配，更是一种市场产品的绝配。推动“非遗＋旅游，需要有效激活内在潜能，因为非遗具有融合的…