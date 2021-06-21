携程：上新4款盲盒，5.58元即可开启机票北京市上海市_新浪科技_新浪网

原标题：携程：上新4款盲盒，5.58元即可开启 【猎云网北京】6月21日报道 暑期已至，毕业旅行、亲子出游将迎来小高峰。6月21日，携程上线“花样开盲盒 暑你嗨”活动，共推出“吃、住、玩、飞”四类盲盒，涵盖美食、住宿、门票、机票等板块，最低售价仅5.58元。 值得一提的是，美食盲盒是携程首次推出的盲盒新品类，可随机开出火锅、小龙虾、烤鸭等全国200多款美食。据了解，此次升级版盲盒活动，将为用户暑期出行提供更多的灵感和优惠。 5.58、7.78元 体验最高百倍价值景点美食 此次携程推出的4款盲盒分别名为“吃吃吧”、“玩玩吧”、“飞飞吧”、“住住吧”，囊括“美食、住宿、门票、住宿“等主要旅游度假产品。盲盒依然沿用不约可退原则，只要开出的产品不满意并未主动收下，则可全额退款。 携程暑期盲盒的价格是一大亮点。门票类盲盒售价为5.58元。美食类盲盒价格为7.78元，机票类盲盒价格为99.8元，其中，机票类盲盒覆盖北京、上海、武汉、西安、拉萨等全国9个热门出发地、百余条热门航线。门票类盲盒则可开出包括上海海昌海洋公园、三亚亚特兰蒂斯水世界、太湖龙之梦动物世界等在内的多个热门景点门票。 让人期待的是…