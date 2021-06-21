爱心唇膏开启微笑接力

上海2021年6月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 玫琳凯中国感恩专项基金日前宣布发起“微笑1000”行动，目标在2023年玫琳凯公司成立60周年之际，累计为一千名需要帮助的唇腭裂女童完成修复手术，帮助她们绽放自信微笑。随着手术在各地的开展，玫琳凯分布在全国的销售队伍也将担任非医疗志愿者，在手术现场协助医疗队为患儿及其家庭提供帮助和关爱。



玫琳凯微笑1000

与此同时，玫琳凯中国也启动了本年度爱心唇膏微笑接力活动，旨在唤起更多人对唇腭裂患儿的关注。自2021年6月1日至8月31日，只要消费者购买玫琳凯任意款口红一支，玫琳凯中国感恩专项基金将拨付10元用于唇腭裂女童的免费修复手术。



玫琳凯志愿者群像

6月18日，2021玫琳凯专场唇腭裂公益救助手术之旅在陕西西安交通大学第一附属医院开启第一站。近60名唇腭裂患儿在通过筛查后接受了修复手术。由数十名玫琳凯美容顾问组成的微笑志愿者队伍在筛查及术等候区域担任引导员，协助患者家庭进行登记筛查，并为等待手术的患儿和家庭带去鼓励和安抚。



唇腭裂公益活动

在中国部分地区，因医疗条件的限制或是家庭经济原因，有些唇腭裂宝宝会错失接受修复手术的最佳时间，一次及时的手术往往就能改变他们一生。玫琳凯感恩专项基金唇腭裂女童救助项目通过持续地与专业机构及全球顶尖医疗专家队伍通力合作，截至2020年已为769名唇腭裂女童送去了免费的修复手术，捐赠超过400万元。未来两年，玫琳凯计划通过持续的公益行动，累计完成1000例唇腭裂修复手术，用1000张纯真的笑脸庆贺玫琳凯公司成立60周年。

为了使这群唇腭裂患儿得到救治，玫琳凯美容顾问们的“微笑接力”行动也已经持续了7年，她们不仅通过捐款及义卖，带动顾客们一起为关爱唇腭裂女童贡献力量，还不遗余力地来到各地手术现场担任志愿者。在今年的世界微笑日，微笑明天慈善基金会授予了玫琳凯美容顾问 “全新全熠奖”。

“感恩乐施是玫琳凯的核心价值观。”在玫琳凯感恩专项基金负责人看来，“玫琳凯的美容顾问们遍布在全国大江南北，通过她们每个人实际的感恩行动，已经串联起了一股巨大的社会正能量。她们正在用生命影响生命的方式为身边的社区创造更大的价值。”自2014年，玫琳凯感恩专项基金及感恩在行动志愿者项目成立以来，玫琳凯销售队伍参与公益捐款超过35万人次，同时还自发地组织及参与公益活动，贡献了40万小时志愿服务时间。

玫琳凯发起“微笑1000”行动 目标帮助一千名唇腭裂女童绽放微笑 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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