上海2021年6月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月19日，首届BioChina中国生物医药创新高峰论坛在苏州举办，期间，云顶新耀凭借Trodelvy® (戈沙妥组单抗，sacituzumab govitecan-hziy）在ADC药物领域里的卓越表现获得“中国ADC药物十大领军企业”奖。云顶新耀肿瘤免疫医学副总裁陈炯杰在论坛现场代表公司领奖。

本次峰会是在中国生物医药在全球医疗行业领域中日益快速发展的背景下召开，由医药魔方主办，话题聚焦创新项目和新一代生物科技产业发展风向标，围绕中国生物医药创新展开对话。峰会期间发布了中国生物医药五大榜单。其中，“中国ADC药物十大领军企业”是基于医药魔方自身完整的医药产业链数据，综合魔方投资标签、企业研发管线数量及适应症布局、领域专注指数、投资机构支持等因素进行综合评分评选而出。本次获奖，再次印证了云顶新耀的创新药物Trodelvy®（戈沙妥组单抗，sacituzumab govitecan-hziy）在ADC药物领域里的优异表现。据主办方介绍，其遴选过程历时数月，每个榜单均有不同的数据评价维度，榜单评选具有较强的数据属性，能够较好体现上榜企业/机构的实力。

戈沙妥组单抗(sacituzumab govitecan-hziy)的英文商品名为Trodelvy®，2020年4月获得了美国食品药品管理局的加速批准，并于2021年4月又进一步获得完全批准，用于治疗接受过既往治疗的局部不可切除晚期或者转移性三阴性乳腺癌。在中国，国家药品监督管理局药品审评中心今年5月已经受理了戈沙妥组单抗(sacituzumab govitecan-hziy)的生物制品上市许可申请，用于治疗至少接受过两线或以上既往治疗的局部不可切除晚期或者转移性三阴性乳腺癌（至少其中之一为转移性疾病），并被纳入优先审评品种。对于在中国罹患转移性三阴性乳腺癌健康受到影响严重的患者来说，戈沙妥组单抗有潜力成为一项全新且重要的治疗选择。

除转移性三阴性乳腺癌外，公司还开展了戈沙妥组单抗(sacituzumab govitecan-hziy)用于治疗至少两种既往化疗方案治疗失败的HR+/HER2-转移性乳腺癌的临床研究，用于治疗晚期尿路上皮癌的临床研究。此外，还获准开展用于治疗多种有TROP-2高表达癌症的2期篮式试验的临床研究。云顶新耀期待通过紧密配合国内监管机构的要求，尽快为中国和亚太地区的相关患者提供这种首创领先的治疗方法，让医药创新惠及更多人。

云顶新耀荣获“中国ADC药物十大领军企业”奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com