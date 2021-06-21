“冬奥有她”公益项目加速推进京津冀地区全面启动

《“冬奥有她”—-女性小微企业赋能课程效果评估报告》同期发布

报告显示，超八成受访女性小微企业对“赋能课程有效提升了企业运营和管理水平”表示强烈赞同

北京2021年6月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，Visa携手中国妇女发展基金会与北京体育大学共同举办“冬奥有她”女性小微企业赋能项目京津冀地区全面启动仪式，并发布了《“冬奥有她”——女性小微企业赋能课程效果评估报告》。中国妇女发展基金会副理事长兼秘书长张建岷，北京2022冬奥会和冬残奥会组织委员会市场开发部副部长顾灏宁，北京体育大学副校长张健，Visa全球高级副总裁、大中华区总裁于雪莉，京津冀三地妇联负责人，爱彼迎（Airbnb）等合作伙伴代表莅临活动现场，共同见证京津冀地区深度协同下“冬奥有她”项目全面推广启动的突破性时刻。经过两期区域性试点，“冬奥有她”项目正式开启在京津冀地区的全面推广，将赋能越来越多的女性小微企业家持续成长、有所成就，成为“大众创业、万众创新”过程中不断崛起的巾帼力量和区域经济可持续发展中不可忽视的积极助力。

自2019年12月项目启动以来，“冬奥有她”项目以北京延庆、河北张家口等赛事举办地作为先行试点，在当地妇联的大力协助下，为1250名女性小微企业主提供了多方位的、系统的赋能培训，取得阶段性成果。为确保项目更符合女性小微企业主的实际需求且更具针对性，北京体育大学体育休闲与旅游学院研究团队于2021年2月-3月发起了“冬奥有她——女性小微企业赋能课程”效果评估问卷，对前两期学员进行追踪反馈调查，通过数据分析、科学归纳，深入了解两期赋能培训效果，最终形成了《“冬奥有她”——女性小微企业赋能课程”效果评估报告》，为赋能培训课程的持续开展提供了数据支撑和指导性建议。

评估报告显示，“冬奥有她”项目赋能课程效果明显，学员认可程度较高。所有受访者均表示，“培训教师的讲解清晰流畅，课程内容便于吸收理解”；此外，有78.9%的受访者认为“课程机制灵活，能更好支配时间完成学习”，85.9%的受访者认为“培训形式多样，且互动性强”。在对学员进行专业的学习及行为评估后发现，学员普遍认为通过赋能课程的学习，自身能力有了明显提升，并且将会帮助企业成长；95.3%的女性小微企业主表示“学习到了新知识、新理念，拓宽眼界”，72%的女性小微企业主表示在参与培训后，能够“将所学知识运用到企业的经营和管理之中”。此外，学员均表现出较为强烈的参与项目后续课程的意向。

为进一步助推冬奥周边区域的一体化发展，今年“冬奥有她”赋能项目将公益覆盖范围拓展至更广阔的京津冀地区，通过与三地妇联的深度合作，招募来自三地的女性小微企业主加入，实现在京津冀地区的全面推广。



中国妇女发展基金会副理事长兼秘书长张建岷致辞

中国妇女发展基金会副理事长兼秘书长张建岷在发布会上表示：“妇基会作为中国最大的服务于妇女及家庭的公益慈善组织，赋能妇女发展，助力妇女实现事业和经济社会同步发展是我们义不容辞的责任。2022年的冬奥会推动了我国冰雪运动的进步，同时为文化、旅游类产业的发展带来良好机遇。在我们三方的共同努力下，为了让更多女性小微企业家乘冬奥的快车，中国妇基会也将联手京津冀妇联，联合北京体育大学的优质师资资源，共同助力京津冀女性小微企业蓬勃发展。”



北京2022冬奥会和冬残奥会组织委员会市场开发部副部长顾灏宁致辞

北京2022冬奥会和冬残奥会组织委员会市场开发部副部长顾灏宁在致辞中说：“Visa与奥运合作源远流长。作为奥林匹克全球合作伙伴，Visa携手中国妇女发展基金会与北京体育大学发起‘冬奥有她’项目，聚焦女性小微创业群体，积极探索借助大型体育赛事推动区域可持续发展的公益路径，体现出可贵的公益创新精神。希望随着明年冬奥会及冬残奥会的举办，这种公益实践能与奥运精神产生更多合作上的共鸣，推动女性小微企业家及京津冀区域在后奥运时代的健康与可持续发展。”



北京体育大学副校长张健致辞

北京体育大学张健副校长表示：“《“冬奥有她”——女性小微企业赋能课程效果评估报告》的结果令人振奋，我们十分欣喜地看到，通过参与量身定制的赋能课程培训，这些女性小微企业家的自身以及她们的企业正在发生的积极改变。今年是冬奥会、冬残奥会冲刺的关键年，北京体育大学目前已全面、积极投入到冬奥的备战和服务工作中，我们也将一如既往地发挥自身的人才与资源优势，为‘冬奥有她’项目提供课程支撑与智库支持，持续提升女性小微企业家对接奥运机遇的内在能力。”

Visa全球高级副总裁、大中华区总裁于雪莉在致辞中说：“过去60多年间，Visa一直致力于构建开放的合作关系，我们相信，包容性经济可以使每个人在任何地方都得到提升。作为奥运会和残奥会的全球合作伙伴，Visa希望借助这一体育盛事，为奥运举办地的经济发展做出贡献。在中国妇女发展基金会、北京体育大学等合作伙伴的大力支持下，‘冬奥有她’项目希望能够推动京津冀地区的一体化发展，而我们也期待为更多女性小微企业家带来能力提升，帮助她们对接冬奥机遇。未来，Visa将持续发挥自身网络与技术优势，与合作伙伴持续赋能女性小微企业，为当地社区的包容与可持续发展贡献价值。”

发布会上，作为女性小微企业创业代表，前短道速滑世锦赛冠军肖涵女士向与会者分享了自己转换赛道，在创业路上重新出发的经验与感悟。她表示，“冬奥有她”赋能课程的内容实用性强，对小微企业的经营发展有很大的助益，同时项目还对冬奥历史及冰雪体育知识进行了普及，有利于女性创业者们未来更好地对接冰雪产业机遇，希望未来能够见证更多女性在“冬奥有她”项目的赋能下，事业有所成就。



北京体育大学体育休闲与旅游学院副教授谢婷分享报告内容

2021年是北京2022冬奥会筹办全力冲刺、全面就绪、决战决胜的关键时期。“冬奥有她”项目本着服务冬奥、抢抓冬奥契机的宗旨目标，努力推进京津冀三地联动、深度协同实现规模化效应。目前已启动第三期课程培训，计划于2022年底覆盖5000家女性小微企业，为京津冀地区在后奥运时期的包容与可持续发展贡献巾帼力量。

“冬奥有她”公益项目加速推进京津冀地区全面启动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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