双方将在本土创新上进行持续合作

上海2021年6月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在位于上海浦江镇的美敦力医疗创新加速器，国内耳鼻喉科诊疗器械研发和制造企业莱诺医疗，与全球医疗科技、服务和解决方案的领导者美敦力签署战略合作协议，莱诺医疗入驻美敦力医疗创新加速器，双方将在医疗器械领域的本土创新上展开合作，携手打造本土研发力量，致力为国内患者提供优质临床服务，推动中国医疗科技水平的提升。



莱诺医疗与美敦力签署战略合作协议 双方将在本土创新上进行持续合作

美敦力全球高级副总裁兼大中华区总裁顾宇韶、大中华区副总裁Rob Sandfelder、大中华地区研发中心副总裁彭扬博士，以及莱诺医疗董事长兼总经理崔腾、莱诺美创总经理王帝钧等出席签约仪式。



莱诺医疗与美敦力签署战略合作协议 双方将在本土创新上进行持续合作

莱诺医疗2015年落户于上海浦东新区张江医谷，在国内耳鼻喉科诊疗市场中占据了领导地位，拥有国内最广泛的耳鼻喉医疗产品销售渠道，为耳鼻喉科的医生和患者提供多种产品选择，并立足于成为耳鼻喉领域整体解决方案和多个技术平台的提供商。莱诺医疗也是美敦力中国基金投资的第一家创新医疗器械公司，2016年美敦力的美元和人民币基金共同出资莱诺医疗，并于2018年追加投资，进一步助力莱诺成为中国第一的本土耳鼻喉诊疗平台公司。而此次莱诺签约入住美敦力医疗创新加速器，开启了双方在本土创新方面的深度合作。



莱诺医疗与美敦力签署战略合作协议 双方将在本土创新上进行持续合作

美敦力是全球最大的医疗器械公司之一，是世界500强企业之一，在全球范围内提供医疗科技、服务和解决方案。美敦力医疗创新加速器于2019年建立在上海，致力于赋能拥有产品转化潜力的早期阶段医疗技术创业公司，帮助实现从实验室到市场的创新成熟与成果转化，通过服务患者和提升行业能力来创造价值。

莱诺医疗董事长兼总经理崔腾表示：“我们非常荣幸能够与医疗技术的全球领导者美敦力公司展开在本土创新方面的合作，美敦力的宝贵经验和知识沉淀将加速莱诺医疗的技术提升，帮助我们更好地服务耳鼻喉领域的医生和患者。”

美敦力中华地区总裁顾宇韶先生说：“参与莱诺的成长，让美敦力体验到了本土创新企业的成长速度。美敦力期待与更多像莱诺一样的本土医疗器械公司合作，发掘外部潜在的创新机遇，打造本土研发力量，推动中国医疗科技水平与国际接轨，更好地赋能前沿疗法在中国市场的创新。”

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