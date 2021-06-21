成都2021年6月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由“成渝经济走廊”，到“成渝经济区”，再到“成渝城市群”，以及现在的“成渝双城地区经济圈”，体现了中央顶层设计对川渝地区发展的战略重视。加快成渝地区双城经济圈建设，是新时代打造内陆开放战略高地、构筑西部地区高质量发展重要增长极的重大举措。建设成渝地区双城经济圈，着力推动成渝制造业走向高质量发展的新征程，增强产业链供应链自主可控能力，构建新发展格局。成渝地区需联手打造完备的数字经济产业链、供应链和创新链，共同打造世界级的数字化产业集群。

唱好“双城记”协同产业链供应链高质量发展

为推动成渝地区装备制造业高质量协同发展，成为带动成渝地区经济高质量发展的支柱产业和新的动力源，打造集高层论坛、产品展览、科技交流、经贸洽谈、产业链招商、供应链协同配套为一体的“成渝地区双城经济圈制造业博览会”以及“成渝地区双城经济圈产业链供应链协同配套对接系列活动”。

博览会以及对接会议推动建立健全成渝地区多样化合作机制，促进区域产业链、供应链融合，稳链补链强链，打造高水平区域协同发展的综合示范平台，共同建设高标准市场体系，以共建“一带一路”为引领，积极参与国内国际经济双循环，打造区域协作的高水平样板。

2021首届成渝双城经济圈制造业博览会将于2021年9月16-18日在成都世纪城新国际会展中心举行。本届博览会是为融入国家“双循环”新发展战略，推动成渝双城经济圈装备制造高质量发展，促进产业链、供应链协同发展。5 大展馆涵盖先进汽车制造、激光/钣金加工、金属切削机床、铸造暨热加工、表面工程技术、供应链金融、橡塑及包装、模具制造、特色产业园区、自动化及机器人、印刷机械、工业服务等产业链，展示面积约60000平方米。展期联合行业协会、企业，端端对接、供求对接，促进制造业智能化发展，举办30余场上下游产业链配套对接会及行业技术交流会。

唱好“双城记”协同产业链、供应链高质量发展。展会主论坛 – 2021成渝地区双城经济圈协同创新高质量发展企业家高峰论坛，以《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》为指引。认真落实省委第十一届七次全会精神，深入贯彻实施《深化四川重庆合作推动成渝地区双城经济圈建设工作方案》精神，坚持以成渝地区双城经济圈建设为战略引领，以“一干多支”发展战略为重要支撑，强化川渝互动、极核带动、干支联动，推进川渝毗邻地区一体化发展。论坛不仅将邀请国家发改委、工信部相关领导参会，解读成渝地区双城经济圈发展规划方向，同时也将重点邀请成渝地区相关机构、重点企业等参会，共同打造区域协作的高水平样板会议。

为推动成渝地区装备制造业高质量协同发展，成为带动成渝地区经济高质量发展的支柱产业和新的动力源，促进企业向西，外需内消，推动建立健全成渝地区多样化合作机制，促进区域产业链供应链融合，稳链补链强链，打造高水平区域协同发展的综合示范平台，共同建设高标准市场体系，以共建“一带一路”为引领，积极参与国内国际经济双循环，打造区域协作的高水平样板。将于“2021首届成渝双城经济圈制造业博览会”期间举办“成渝地区双城经济圈制造园区招商引资大会”，围绕高端装备、电子信息、智能制造、能源环保、生物医药等产业领域展开供应对接。邀请成渝地区双城经济圈装备制造业协（商、学）会代表，来自四川、重庆、云南、贵州地区以及长三角、珠三角重点城市等国内其它市、区装备制造业200家企业300名负责人参会。

结合成渝地区优势集群产业，促进供应链协同配套，开展“成渝地区双城经济圈产业链供应链协同配套对接系列活动”，围绕模具产业、钣金加工相关产业链、供应链金融、商业保理、新经济产业相关领域、汽车制造、增材制造等制造业重点领域，通过针对成渝地区双城经济圈重点产业扶持热点（智能工厂、数字化车间、技术改造等）、核心企业制造业项目合作开发及配套，举办项目对接发布活动及签约仪式等；开展主题产业配套对接交流日活动，邀请行业产业链、供应链企业直接开展深度对接，举行核心企业及供应链合作洽谈会；名优产品、新技术、新材料、新装备发布；围绕供需双方需求，举办供需采购对接会等形式开展成渝地区双城经济圈产业链供应链对接活动。

展会同期还将举行中国新能源及智能网联汽车产业高峰论坛、表面工程技术高峰论坛、制造业绿色智能铸造技术交流会、先进“智”造走进西部论坛、第八届航空航天零部件加工技术交流会等会议、活动。

金秋九月，相约蓉城；共建共享，成渝智造。“2021首届成渝双城经济圈制造业博览会”，为您打造产业链、供应链高效对接平台，期待您的参与！

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2021首届成渝双城经济圈制造业博览会9月在成都举行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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