加华资本宋向前：加华资本的投资逻辑中三个“买定”

投资并不是理财，而是对现金流量以及风险管理的平衡之道

上海2021年6月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 说到投资，沃伦·巴菲特曾有一个观点 — “投资比你想象的要简单，但也比它看上去要难”。事实上，投资并不是理财，而是对现金流量以及风险管理的平衡之道。

在加华资本创始合伙人、董事长宋向前看来，加华资本有着一个模型化的投资逻辑，三个“买定”，作为其投资评判中的三个增长参考，即“买行业增长、买企业增长、买企业家学习能力和心性增长”。

其中，买行业增长是指行业增长一定要快，总量一定要大。宋向前曾在接受采访时称，“买行业一定要总量足够大，增速一定要快，大行业里面才会出大公司，本质上这是个选‘长坡厚雪’的过程，我们不会干小行业、小公司，或者小行业里面的巨型公司。”

这一点，已经体现在加华资本对自身的定位上。加华资本成立至今已有十五年，专注中国大消费与现代服务产业投资，尤其聚焦于“衣食住行、吃穿用度、医教娱养”等中国普通消费者生活的方方面面，切入“80%消费者的80%需求”，用心理解中国消费的底层逻辑，成为百姓生活方式和人间烟火味最重的投资机构，与14亿人的平凡幸福生活重度捆梆在一起。

谋而后动，专注消费市场

选定大消费领域，只是一切的开始。对行业深耕的基础上，好的公司自然就具备着更多先发优势。加华资本的第二个投资逻辑就是买企业增长，代表的则是企业增长能力要强，买的都是未来。

宋向前认为，买定企业增长很重要，投资本质上是投未来，要投增长而不是投过去。宋向前还表示，“过去只能证明做对了什么，未来能不能做对、能否做成，还是一个未知数。”

世界著名作家、大思想家斯宾塞·约翰逊曾经说过，“唯一不变的是变化本身”。从物理的层面上来看，不变是指静止，变化本身是指运动，体现了运动是绝对的，而静止是相对的。

对于商业世界而言，伴随着国民经济的持续增长，大众消费水平在不断提升。受益于消费升级，诸如洽洽食品、来伊份、东鹏特饮、爱慕集团等食品饮料领域的公司逐渐在细分领域内成长为行业领军企业。

期间，加华资本利用自身优势，寻找变化中的不变，在优质赛道中锚定最优异的答案。秉持着这样的投资逻辑，加华资本在米面粮油、食品饮料、家居家纺以及出行等细分领域投资了多家头部企业。

同时，由于中国大多数投资机构的竞争力还是简单的数量运动和概率投资，本质上在企业价值创造和真正的赋能创造上既无能力亦无意愿，也没时间。

而加华资本的头部策略和冠军超级陪练心态和能力使得他们在专业赛道上完成了深度专业知识的积累，长期反人性的投入赋予了他们更专业和高效的解决问题的能力，逐渐形成了对知识忠诚和对事业负责的态度，本质上这是一个将自身做为重要变量和增长驱动因子和企业家一起创业打拼的联合创始人型的投资团队。高沉没成本和不计得失的专业作业、反人性的付出和坚持，对即期回报的延期享受也成就了他们的风格和不凡。

相信时间，创造复利价值

选定行业和企业后，还有一点非常重要，就是企业家。

回归到人本身，进而形成一个闭环逻辑，任何投资本质上就是投人和事的匹配程度，投企业家心性和学习能力的成长，投资从行业出发，到被选企业再到人本身，大道至简。

其中，既有定能生慧的通达，又有慧可启智的灵动，更有达通天下的格局驱动，这也是加华资本投资逻辑中三个“买定”的精髓，三个买定逻辑起了化学反应，企业自然破解了增长黑盒，实现飞轮增长效应。

宋向前表示，“把这三者都买定后，形成一个化学反应，才能真正地实现我们在企业价值的成长路上的‘戴维斯双击’，才能真正地创造了时间的复利价值，我们是相信时间复利价值的机构。”

“我们认为，在中国相信时间复利价值的公司、相信长期主义的人并不多，”此前，宋向前在接受采访时坦言，“虽然大家都口口相传，但本质上这是反人性的。”

《论语·为政》曾写道：“道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格。”在“德”和“礼”的加持下，才能做到“有耻且格”，也是真正的道。

对于会投什么样的项目，宋向前介绍称，“从创业的环境上来看，要分为两个方向，一个是供给，一个是需求。其中，需求就是我们的消费者，主要是C端，我们愿意投资那些创造好产品和服务给年轻人的公司。”

只有年轻态的公司、有创意的公司、有创新的公司、尊重市场的公司、尊重年轻消费者的公司，可能未来才会有很多机会。宋向前认为，这些是加华资本愿意维护和支持的一些创新类的消费。

好雨知时节，当春乃发生。以东鹏特饮（东鹏饮料）为例，加华资本早在2014年就已经在与该公司接触。直至2017年，加华资本对东鹏特饮的投资才得以落定，一同见证了一个又一个巅峰。

小产品中有大世界。除了东鹏特饮外，老乡鸡、爱慕内衣、洽洽食品、巴比食品等也都是其中的典型。其中，爱慕内衣、洽洽食品、巴比食品等均已登陆资本市场，且表现不不俗。

宋向前还预判称，“未来，消费行业完全有出现大的新品牌的可能性。” 宋向前认为，行业的基本逻辑没变，从增长动力的角度来看，今天的创业其实应该更容易成功。

投人以资本，渡已以心诚，在惠己达人的投资大道上，愿加华的投资灯塔之光越燃越亮。

加华资本宋向前：加华资本的投资逻辑中三个“买定” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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