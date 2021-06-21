北京2021年6月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月20日，和瑞基因与阿里健康正式签署战略合作协议，共同打造以“互联网平台+肿瘤早筛技术+医疗保障”为核心的肿瘤早筛普惠医疗创新服务模式。

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和瑞基因与阿里健康正式开启战略合作

多维度合力打造普惠百姓的“肿瘤早筛中国方案”

近年来，我国恶性肿瘤的发病率和死亡率逐渐增高，成为威胁居民健康的“夺命杀手”，给国家、社会和家庭造成了沉重的经济负担，是当前急需解决的民生痛点。在《“健康中国2030”规划纲要》中，如何实现肿瘤的早期防治被提上重要议程，成为健康中国战略的重要突破口。规划明确提出，到2022年和2030年，总体癌症5年生存率分别不低于43.3%和46.6%，高发地区重点癌种早诊率达到55%及以上并持续提高，基本实现癌症高危人群定期参加防癌体检。但面对这个目标，仍有很多亟待解决的实际困难，比如，如何让社会资源更多参与到早期肿瘤防治科普中，如何推动早诊早治在专业领域的规范化进程等。

我们既要与国际接轨，同时也要考虑到中国的高危瘤种、商业环境、临床生态都与欧美有较大的区别，简单照搬并不能切实解决问题。所以，基于我国国情建立符合我国老百姓需求的肿瘤早筛中国方案迫在眉睫。

为了应对上述挑战，国内各领域的领先企业携手开展了此次合作。和瑞基因与阿里健康将聚合优势资源，在医疗产品服务、疾病预防、健康管理服务、科普教育、大数据医疗等多个维度展开深入合作，以全新的精准医疗服务平台，为患者保驾护航。

和瑞基因立足早筛技术研发，携手生态伙伴实现“一切肿瘤早诊早治”

在肿瘤早筛领域拥有深厚积淀的和瑞基因凭借其领先技术，成为打造肿瘤防治生态圈的关键环节。和瑞基因总投资超2亿元的PreCar肝癌早筛项目，是国内首个、且唯一基于NGS技术开展的超大规模肝癌早筛前瞻性队列研究项目，也是目前全球最大、进展最快的肝癌前瞻性队列研究。

2021年2月，PreCar项目刊发在国际权威期刊Cell Research上的首篇研究成果显示：基于PreCar项目的WGS多维度变异肝癌早筛技术，是迄今为止临床领域公开数据区分肝癌和非肝癌人群最准确的肝癌早筛技术。4月，PreCar项目Ⅱ期临床应用延展性研究公布，以期实现从肝癌早筛到肝癌全病程管理的延展。

正因技术方面的领先优势，阿里健康选择和瑞基因作为生态伙伴，以线上线下一体化健康服务为模式，为更多肝癌高风险人群提供可信赖的、可触及的肝癌全病程解决方案。值得一提的是，和瑞基因首款肝癌早筛产品 — “莱思宁”，将作为核心产品对整个生态圈的打造进行赋能，提供产品支持的同时也成为保险增值服务的重要一环。据透露，莱思宁能够更早更准确发现肝癌隐患，不仅比传统方法提前6—12个月预警，还可为有效临床干预争取宝贵的时间窗口，淘宝搜索“莱思宁”，进入药房直接购买。

目前，双方已开展初步的合作探索，在国内首个肝病百万医疗险中，为肝病患者提供了一个实惠、专业的创新保障方案，用户可直接在淘宝搜“好药保”进入。

阿里健康副总裁陈波表示，基于阿里健康全场景的医疗服务能力，以及和瑞基因高特异性的基因组检测技术和大样本临床研究，双方此次进一步合作是在疾病保障服务上的全面探索，并将运用科技创新，围绕更多疾病设计健康管理的新模式。

和瑞基因CEO周珺表示，和瑞基因与阿里健康在各自领域具备独特优势，此次合作将带来1+1>2的效果，双方将各展所长，最大力度为患者及家庭提供“平台+技术+医疗+保障”的全面服务。于和瑞基因而言，构建肿瘤早期筛查防治的中国方案需要整合从商业到临床、从技术到产业的各方面的力量。今天的合作是其中重要的一步，未来公司将继续深化与伙伴们的合作深度与维度，继续扩宽肿瘤早筛产品线布局，在中国高发高危肿瘤方面的早筛研发注入新的动能，并以此更好呵护老百姓的健康，最终与生态伙伴携手共同实现“一切肿瘤实现早诊早治”的使命。

和瑞基因与阿里健康战略合作，共同助力“一切肿瘤实现早诊早治” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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