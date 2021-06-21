广州2021年6月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年6月20日，舒肤佳健康传中国携手央视网启动全网寻找“首席健康官”活动，旨在号召全国青少年儿童参与舒肤佳“健康传中国”教育与公益项目，希望能通过每位孩子的力量，向更多人传递卫生知识和正确洗手习惯，为山区儿童提供洗手教育及设施助力。

总台央视主持人朱广权、鞠萍姐姐、月亮姐姐以及舒肤佳品牌代言人高圆圆共同发声，寻找首席健康官，鼓励孩子们坚持正确洗手习惯，并将学到的知识传递给身边的人。只要挑战“30秒教会身边的人正确洗手”，录制视频并上传至央视网活动专区，就可以报名成为“首席健康官”。本次活动一发起，就有众多青少年儿童踊跃参与，大Q宝、小刚几等萌娃更是率先喊出了“我要上央视网” 的宣言，充满童真之余，也表达了想成为“首席健康官 ”，向更多人传递健康知识的热情。

此次舒肤佳健康传中国携手央视网共同发起的“寻找‘首席健康官’”活动将分为三个阶段：全国征集阶段、8城10场接力赛阶段以及10月全球洗手日长城荣耀之夜盛典。6月21日至8月31日，舒肤佳将采取线上线下结合的方式开启全国征集，可通过线上录制演说视频参与报名，足不出户，通过央视网专区直达；线下报名方式同样便利，可通过全国近2,000家商超门店，就近选择现场演说。在此阶段，“小小健康官”们可通过分享视频等形式传递健康知识，请亲朋好友为自己助力。

优秀的“首席健康官”们还将有机会代表家乡，出战城市接力赛，和明星同台，展示健康风采；更有机会在10月全球洗手日参与长城盛典活动，站在央视网的大舞台，向全国人民传递健康知识。

舒肤佳多年来一直致力于推动中国洗手教育事业的发展，努力以更好的产品、更专业的健康知识守护更多孩子的健康。从2020年开始，舒肤佳全面启动“健康传中国”教育与公益项目，致力于向1亿人普及卫生知识与正确洗手习惯。每天为超过300名山区儿童提供洗手教育及设施，改善乡村儿童洗手环境。只有每一双手都被守护，中国的健康才能被守护。

舒肤佳携手央视网发起“寻找‘首席健康官’”活动，诚挚邀请全国青少年儿童通过线上和线下渠道加入“舒肤佳健康传中国”公益与教育项目中来，为山区儿童提供洗手教育及设施助力，和舒肤佳一起将健康传中国！

舒肤佳健康传中国携手央视网，全网寻找“首席健康官” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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