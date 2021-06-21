安全美甲口碑与品质持续升级

上海2021年6月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — illombo怡兰葆首家品牌体验店于5月22日举办开业仪式，在这个具有深远意义的时刻，ELLE美容副总监杨文静女士为illombo怡兰葆品牌创始人洪圣葆女士颁发ELLE绿色美力之星的“安全美甲口碑奖”，对品牌的可持续美妆理念予以肯定。作为高端指甲油品牌，illombo怡兰葆凭借行业内领先的产品硬实力获此殊荣，以高品质产品为环境保护付诸“绿色”能量，更创意运用时下流行的色彩元素点缀缤纷世界，领航健康指甲油风尚，引领消费者感知自信真我，绽放百变魅力。

斩获时尚大奖，引领环保趋势

“环保”、“天然”等关键词逐渐成为时尚潮流的趋势，在怀抱着沁凉微风与青草香气的5月，illombo怡兰葆指甲油全城热恋套组斩获ELLE“绿色美力之星年度大奖”，将在媒体及消费者的见证下坚持环保系创新科技，呵护人类赖以生存的生态环境。illombo怡兰葆的品牌理念与致力于提倡健康安全美容方式的ELLE高度契合，秉承关爱地球、以绿色美妆回馈自然的共同目标，为消费者带来健康随享的自在体验。

基于对国际市场消费者的深度洞察，品牌运用食品接触级科技打造纯净无害的美妆产品，并通过诺贝尔技术“水中银小鱼亲测”、国家食品接触级检测等多项严格审查认证，实力证明illombo怡兰葆健康指甲油是高安全级别的环保产品，满足消费者对洁净、生态友好型产品的需求。

传递健康美学，让美自在绽放

illombo怡兰葆联合母婴类专业测评IP“宝宝树试物所”，依靠SGS权威检测背书，以产品安全无味的核心特性，为时尚辣妈与孩子们提供一片属于指甲油的创意天地，启蒙孩子对于健康美学的初认知，放心尝试个性化美甲，在可撕拉指甲油的安心守护下畅享“轻”自由。

illombo怡兰葆将全系列环保产品陈列于品牌体验店内，在上海吴江路四季坊掀起一阵绿色美妆浪潮。品牌体验店匠心塑造奇迹花园主题空间，运用前沿设计呈现出纯粹的自然之美，围绕“环保共生”概念，将具有东方意象的品牌色“依兰绿”与西方艺术美感肆意融合，尽显优雅自如的高级格调。穿越“未来实验室”区域，来宾们能透过装载着植物精粹的试管，沉浸式感受纯净天然的原料所蕴含的磅礴力量，领略品牌食品接触级指甲油带来的安心呵护。

illombo怡兰葆耗时两年在上海吴江路四季坊全方位打造美甲圣地，“一楼零售线指甲油，二楼专业美甲沙龙”的格局为喜爱美甲的都市青年们提供多元化的选择途径，通过营造舒适愉悦的氛围让消费者释放繁忙生活中日积月累的精神压力，收获从容自信的美丽姿态。同时品牌也将持续探索可持续美妆领域，用行动引领绿色时尚，让健康且自由的生活触手可及。

illombo怡兰葆荣获ELLE绿色美力之星年度大奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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