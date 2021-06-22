海亮教育与锐捷网络签订战略合作框架协议

以加快其智能校园治理体系建设

杭州2021年6月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 海亮教育集团有限公司（纳斯达克股票代码：HLG）（“海亮教育”、“公司”或“我们”），一家中小学教育管理服务提供商，于今日宣布其已于2021年6月19日与锐捷网络股份有限公司（“锐捷网络”）签订了战略合作框架协议。锐捷网络是中国领先的信息及通信技术（“ICT”）基础设施和解决方案提供商之一。海亮教育希望通过协同其业务优势和锐捷网络的技术优势，有力促进海亮教育的教育数字化发展，加快其“智能校园治理体系”建设。

根据协议，双方同意合作建立“教学创新实验基地”，就教育信息化相关的前沿技术课题研究、成果共享、应用实践等方面进行全方位交流与合作，并同意探索相关的教育信息化解决方案，将前沿的战略创新产品在海亮教育进行应用。同时，锐捷网络同意成为“海亮教育智能校园全球联盟”的一个重要联盟单位，以实现领先的信息化数字化技术与现代化的教学理念、教育教学方式相融合，以科技赋能“智能校园”建设，共同促进人才培养和教育质量提升。

海亮教育董事会主席兼首席执行官陈军伟博士评论道：“基于双方在中国教育领域深厚的行业积累，海亮教育和锐捷网络期待在各自优势领域进行资源共享，探寻更深入、更广泛的合作模式，以促进符合教育教学应用场景的创新技术及解决方案的研发设计，推动更高标准的教育信息化的建设与应用，海亮教育期待为中国民办教育增添更多数字化智能化的新活力。”

关于锐捷网络股份有限公司

锐捷网络股份有限公司是中国领先的信息和通信技术（“ICT”）基础设施及解决方案提供商之一，主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。自成立以来，锐捷致力于将技术与场景应用充分融合，贴近用户进行产品方案设计和创新，助力各行业用户实现数字化转型和业务价值创新，业务范围覆盖50多个国家和地区。

关于海亮教育集团有限公司

海亮教育（纳斯达克股票代码：HLG）是中国最大的中小学教育运营服务商之一。海亮教育紧紧围绕“精品化、特色化、国际化”的办学目标，致力于为学生提供优质的中小学和国际教育服务，注重学生的生命质量、学习质量和发展质量。因材施教，力求学生的学习能力、文化素养、国际视野出类拔萃。海亮教育努力为学生提供更多进入国内外知名院校继续深造的机会。更多信息，请浏览：http://ir.hailiangedu.com/

免责声明

本公告包含1995年“私人证券诉讼改革法案”安全港条款含义范围内的前瞻性陈述。此篇新闻稿包含海亮教育对未来预期、计划和前景所构成的前瞻性陈述看法。除本公告中的历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于以下几点：中国的整体经济和商业条件；中国教育行业及中国民办教育市场的趋势与竞争；中国政府有关私立教育服务的政策和服务提供者；中国爆发的流行病和其他突发性情况；本公司业务战略和举措以及公司的业务计划；本公司未来业务发展，经营业绩及财务状况；预期公司收入及若干成本或费用项目的变动；筹集额外资金的能力，维护和发展业务的能力，经营业绩的变化，维护和提升品牌的能力，开发和引进新产品及服务；为委托方提供管理服务所覆盖的学生人数；将收购的公司、技术和资产成功整合到其服务组合中；营销等业务发展举措，对关键人员的依赖、吸引、聘用和留住，关键人员指具备满足客户要求所需的技术和经验的人员的能力及其保护知识产权的能力；正在进行的或将来的任何诉讼或仲裁的结果，包括有关版权和其他知识产权的结果；以及本公司向证券交易委员会提交的文件中详述的其他风险。海亮教育也可能在提交给美国证券交易委员会的报告，向股东提交的年度报告，新闻稿和其他书面材料以及公司高管、董事、职员向第三方提供的口头和书面陈述中包含前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括有关海亮教育的信念和期望的陈述，均属前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于对公司认为可能影响其财务状况，经营业绩，业务战略和财务需求的未来事件和财务趋势的当前预期和预测。投资者可以通过“可能”，“将”，“将会”，“将使”，“预计”，“期望”，“目标”，“估计”，“打算”，“计划”，“相信”，“潜在”，“继续”，“力争”，“有可能”等单词或短语或其他类似表达来识别这些前瞻性陈述。有关这些和其他风险的更多信息，请参阅公司向证券交易委员会提交的20-F 表格和其他文件的年度报告。本新闻稿及附件中包含的所有信息均为截至本新闻稿日期的现下信息。除非适用法律要求，否则海亮教育没有义务更新这些信息。

更多信息请联系：

丘立涛

董事会秘书

海亮教育集团有限公司

电话：+86-571-5812-1974

邮件：[email protected]

Tina Xiao

总裁

埃森德投资者关系公司

电话：+1-917-609-0333

邮件：[email protected]

相关链接 :

http://ir.hailiangedu.com/

海亮教育与锐捷网络签订战略合作框架协议 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com