美国密歇根州南菲尔德2021年6月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球汽车座椅及电子电气技术引领者李尔公司（纽约证交所股票代码：LEA），近日宣布与IMS Connector Systems公司达成合作开发协议。IMS Connector Systems是一家位于德国勒芬根的科技公司，专注提供应用于汽车的高速以太网解决方案。



李尔与IMS Connector Systems公司合作共研高速以太网解决方案

日益发展的网联汽车需要越来越强大的数据传输速度和容量，以太网为其提供更高成本效益、可扩展的解决方案。以太网可与标准线缆并行，或绕过标准线缆，使所有汽车部件以更轻巧、更具功能性的线束相连，不仅可以降低智能网联的成本和线缆重量，还能显著提升带宽和互联效果。

为支持先进的驾驶辅助系统和车内舒适便利等功能，传感器、执行器和其他控制设备越来越多，以太网成了传输更多数据的关键所在。以太网或将成为高度自动化驾驶、全自动驾驶系统和边缘计算等未来科技的关键基础，这些技术将数据计算和信息存储的过程从云端转移到了更适宜的位置，以进一步提升响应速度。

“李尔和IMS Connector Systems共享彼此在连接器设计和先进制造方面的丰富经验，以提升高速数据传输效果”，李尔公司高级副总裁兼电子电气业务总裁Carl Esposito表示：“随着下一代汽车网络架构性能不断提升，这些新连接器使新应用成为可能。”

李尔和IMS Connector Systems将从2023年起推出全面验证的产品。

“IMS Connector Systems很荣幸能与李尔在汽车高速以太网解决方案上达成合作，这将优化和改善现有产品，实现新的移动出行功能。” IMS Connector Systems公司首席执行官Peter Peetz表示：“随着汽车架构越来越复杂、车辆更加互联，我们预计未来高速以太网应用的市场渗透率将显著提升。”

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