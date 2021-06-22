永大集团CEO：希望技术引进填补本土空白

深圳2021年6月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 当地时间6月21日，深圳康泰生物制品股份有限公司自主研发生产的新型冠状病毒灭活疫苗（Vero细胞）在马来西亚正式启动III期临床现场工作，首批入组受试者接受现场接种。

今年2月，康泰生物与马来西亚永大集团签署《新型冠状病毒灭活疫苗Ⅲ期临床及产品采购协议》，就进一步开展协议产品在马来西亚当地进行Ⅲ期临床试验和商业化达成一致。5月31日，该疫苗取得马来西亚国家药剂管理局临床批件；随后6月11日，疫苗临床样品从中国深圳运抵马来西亚，临床现场工作正式启动。

康泰生物是中国生物制药龙头企业，成立30年来，积累了丰富的疫苗研发经验，同时具备中国领先的疫苗产业化规模。自2017年登陆A股市场以来，公司市值不断攀升，在全球生物制药企业中排名前50。

今年5月，康泰生物新冠灭活疫苗获批中国紧急使用授权，成为中国第6个，也是广东省首个获批的新冠疫苗品种。自6月1日启动大规模接种以来，截至目前累计接种数百万剂。根据广东省疾病预防控制中心统计，该疫苗不良反应率远低于平均水平，显示出优异的安全性。此外，在medRxiv平台和《中华医学杂志》发表的I/II期临床研究数据显示，该疫苗Ⅱ期临床试验中0-28天免疫程序疫苗组的活病毒中和抗体几何平均滴度为康复者血清中和抗体的2.65倍，预期保护率达到90%以上。

对于此次合作开展临床试验，康泰生物常务副总裁苗向表示：“在全球疫情面前，康泰生物与马来西亚合作伙伴一道，推动将已经大规模验证安全的新冠疫苗提供给当地民众，以中国企业的责任和担当，帮助马来西亚尽快战胜疫情。同时，双方积极推动Ⅲ期临床试验开展，通过更大规模验证疫苗的有效性和安全性，加速新冠疫苗作为公共产品，在全球尤其是发展中国家的公平供应。”

永大集团首席执行员拿督巫光伦表示：“新冠病毒不可能在一夜之间消失，疫苗会成为长期需要。且目前大马并没有自行生产疫苗的技术，我们也计划将康泰生物的技术引进马来西亚，寻求在本地研发与生产。”

深圳康泰生物新冠疫苗在马启动III期临床接种 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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