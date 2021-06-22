2021中国家庭全屋用水智享论坛 A.O.史密斯揽获三大奖项

引领行业发展方向

南京2021年6月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，受到行业普遍关注的“2021中国家庭全屋用水智享论坛”在京开幕。该论坛由中国家用电器协会指导、中国家电网主办，吸引了家庭用水领域的数百位政府官员、产业专家以及知名企业高管到场参与。现场围绕“舒适沐浴驱动行业新价值”、“健康饮水寻找消费端上升空间”以及“珍惜好水共创健康水环境”等焦点话题进行了深入而广泛的讨论，以家电巨头A.O.史密斯为代表的行业领军企业畅所欲言，展现了一年来在战略部署、技术创新以及市场策略等方面所取得的突破，为整个行业的未来发展指明了方向。

在本次论坛上，主办方还对2020年度在“家庭全屋用水”领域表现出色的企业及创新产品进行了表彰。A.O.史密斯不负众望，凭借敏锐的行业洞察力以及卓越的创新能力，接连拿下包括“热水器行业贡献奖”、“净水价值产品奖（橱下冷热即饮净水机DR1600HF2）”、“热水器价值产品奖（新一代零冷水1级静音燃气热水器JSQ-VJS（X））”三大殊荣，再度成为全场的焦点。

发展放缓 消费需求细分成破局关键

受房地产调控以及疫情影响，包括热水器行业在内的“家庭全屋用水”领域正在从增量市场向存量市场过渡，“更新换代”成为当前消费者的主要需求。虽然市场整体增长趋缓，但消费者对于家庭用水的高品质需求却在不断提高，除了长期以来对于“水温恒定”、“水量充足”、“操控便捷”等常规功能的需求之外，更是衍生出来对于净水、静音、智能、小巧、集成化等更加多样化的细分需求。

面对行业错综复杂的内外部环境以及消费者体验升级的新需求，行业内的知名企业该如何突破困局、顺势而上？在一年来的实践中，像A.O.史密斯这样的标杆企业积极调整企业的核心战略，基于对消费需求的深刻洞察，立足前沿的技术创新，实现了产品与服务的快速升级，从而获得了市场与消费者的双重认可。

提升价值 AI-Link物联系统搭建新场景

在研讨中不难发现，随着移动互联技术的快速发展，高品质的智能物联家电已成为中国家庭的消费新趋势。而“家庭全屋用水”领域，A.O.史密斯基于对消费需求的深入了解，先于同行瞄准了更远的未来。2020年底，公司创造性地提出“AI-Link全联全控智能物联系统”构想。该系统创新地运用了更稳定的混合互联技术，无需布线和其他外部设备，插上电源即可自动联网，不受网络信号影响，彻底打破产品间的孤立关系。可以想见，这种全新的物联技术将带来全屋智能家居新革命，为消费者创造出全新价值。

在此基础上，基于用户的使用场景，A.O.史密斯提出了“冷暖风水专业集成系统”解决方案。在供暖模式下，依托AI-Link全联全控平台，打破单一空调或壁挂炉的供暖方式，实现空气能热泵水空调和燃气壁挂炉双能源高效联动工作，为用户带来“热浪奔腾过寒冬，双擎混动更节能”的全新体验，并将用户的智能交互体验实现跨越式提升。

坚守创新 立足痛点难题探求解决之道

在探讨中，嘉宾们不断提到，真正要赢得市场和用户的认可，还是需要拿出过硬的产品。目前家庭用水产品的功能创新乏力，同质化问题仍然非常突出。想要破局，唯有不断的技术突破与创新。而素来尊崇技术的A.O.史密斯，基于消费者痛点和行业难题做产品研发，也因此备受行业和市场的尊重。在过去的一年中，公司持续推出了一系列引领行业的创新精品，在电热水器、燃气热水器、净水机和空气净化器这四个核心品类的零售额占比稳居行业TOP 1。

其中，针对消费者反映的零冷水巡航加热声音大和希望家中“空间可以’小而丰’”的需求，A.O.史密斯发布“1级静音”标准的“零冷水”燃气热水器和薄型速热电热水器MAX版。公司相关负责人指出，“高品质的产品不仅仅只是表现一些基本的功能，而是在深刻研究消费者的生活方式和使用场景后，避免使用中可能出现的各种各样的问题，让用户真正觉得这个产品是非常可靠，用起来非常踏实的产品。”而这种完完全全从用户角度出发的产品理念，自然源自于这个跨国“百年品牌”的深厚底蕴。

品牌矩阵 消费者与合作伙伴同步发力

现场有产业专家指出，除了在场景化与产品技术等层面上发力，企业通过构建品牌矩阵来增强自身竞争力也成为了整个行业的一个明显趋势。

无独有偶，A.O.史密斯也在构建针对不同人群的品牌结构，创新营销模式：运用直播带货、微信营销等消费者喜闻乐见的方式，主动出击。通过这种方式，一大批潜在消费者快速了解A.O.史密斯品牌和产品。未来，A.O.史密斯品牌将主要面向中高端人群，为这部分人群提供系统化的产品服务。

不仅如此，A.O.史密斯还着力搭建一套良好的商业生态系统。与合作伙伴基于一致的价值观，通过深度互信，然后充分赋能，真正意义上做到了深度协作和共商共赢，形成长期稳定的合作关系。2020年，A.O.史密斯创新开发了包括“艾锦囊”、“艾经销”等在内的一系列数字化营销工具，为客户深度赋能，共同打造高效在线运营体系。同时，公司还扩大了同天猫、京东、苏宁、国美等大客户的合作关系，不仅为企业赢得了好口碑，更是促成新战略顺利落地的关键。

百年匠心 扎根本土廿载引领行业发展

作为全球知名的百年家电企业，A.O.史密斯147年来始终秉承“通过研究，寻找一种更好的方式”品牌理念，始终致力于为用户创造热水、净水、采暖、空气净化等高品质产品的生活体验。凭借强大的研发实力与技术创新能力，公司不断推出行业领先的高科技家电精品。

在进入中国市场的23年中，A.O.史密斯以持续不断的创新理念和产品引领热水、净水、采暖、烟灶等领域，并全心全意地服务本土用户。未来，A.O.史密斯还将一如既往为中国消费者提供高质量的产品与服务，打造品质生活。

此次，A.O.史密斯再获整个“家用全屋用水”行业的肯定与表彰，不仅是企业创新力与竞争力的完美体现，更是对行业未来的发展起到了标志性的引领作用。

2021中国家庭全屋用水智享论坛 A.O.史密斯揽获三大奖项 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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