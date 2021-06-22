关注中国儿童慈善活动日，招商信诺人寿凝心聚力呵护孩子成长

深圳2021年6月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年6月22日，是“中国儿童慈善活动日”创立20周年。招商信诺人寿保险有限公司（以下简称“招商信诺人寿”）长期聚焦儿童公益事业，多年来相继通过爱佑慈善基金会等慈善组织捐资助学、扶贫济困，呵护儿童健康成长。近期，招商信诺人寿向爱佑慈善基金会再次捐赠30万元善款，其中20万元用于“爱佑童心”项目继续资助困难家庭先天性心脏病患儿的手术治疗费用，10万元善款将在云南省镇雄县捐建“爱佑儿童之家”，帮扶当地困境和留守儿童，搭建困境儿童服务网络，让孩子们有“家”可依。

多年来，招商信诺人寿通过爱佑慈善基金会等慈善组织捐资助学、帮贫济困，呵护儿童健康成长。截至2020年，招商信诺人寿已携手爱佑慈善基金会，累计捐赠善款150万元，并带动员工及社会公众捐款超39万元。通过持续资助“爱佑童心”先天性心脏病患儿手术救助项目，已帮助超100余名来自全国各地的困难家庭先心病患儿完成手术、重拾健康。通过“爱佑安生”困境儿童救助与保护项目，已在安徽蚌埠、云南镇雄两地捐建“爱佑儿童之家”，为当地的困境与留守儿童提供生长发展需求配备的娱乐、学习、办公等设施，提升他们的情感、认知、社会交往等能力，同时为他们提供基本的生活保障、医疗、教育、心理干预等方面的救助。

作为一家具有高度社会责任感的保险企业，招商信诺人寿自2003年成立以来，始终恪守初心，在尽己之责守护健康的同时，也希望更多有需要的人可以品尝生活的美好，并切实身体力行：

2017年，招商信诺人寿出资支持10名贫困留守儿童3年的生活费用；

2016年，在江西赣州的三所学校捐建“招商信诺安康图书馆”；同年，在湖北宜昌捐建“招商信诺安全体验教室”；

2014年，在湖北武汉、黄冈和宜昌捐助4间“安康图书馆”；

2013年，在四川广元两所招商信诺希望小学各捐建一间“希望厨房”；

2008年至2011年，在四川资阳、广元援建了三所希望小学……

涓涓细流汇成大海，点滴慈善成就梦想。未来，招商信诺人寿的企业社会责任之路不会停，但却希望不会再有“中国儿童慈善活动日”的第30个周年，愿孩子们都拥有健康、幸福、有保障的美好生活。

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