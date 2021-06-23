携程:上半年红色旅游同比增长超2倍，项目覆盖2亿人次

/ Posted on 23 June, 2021 16:07 6月23日，携程发布《2021上半年红色旅游大数据报告》，数据显示，上半年红色旅游景区预订量同比增长超2倍；80、90后占比达七成，80后最爱带娃逛红色景点，三成家庭选择红色亲子游，红色旅游覆盖超2亿人次。 红色旅游预订量同比增长超两倍 携程旅游研究院行业分析师方泽茜 表示，随着爱国主义教育呈现大众化、常态化趋势，红色旅游也逐渐走入大众视野。尤其是当代年轻群体，参与红色旅游的比例逐渐提升。拉近红色旅游与年轻人之间的距离是当今旅游企业的课题之一。 上半年携程通过“旅动中国红”系列项目，带动上千万人次参加红色旅游。通过“红色旅游频道”、“旅动中国红专辑”，以及红色旅游内容输出等方式，实现红色旅游覆盖超2亿人次。 红色旅游市场年轻化：80、90后占七成，00后增长2.5倍 从红色旅游客群来看，女性偏爱红色旅游，以52%的占比高出男性4个百分点。从红色景区的游览客群年龄来看，红色旅游用户年龄主要以80、90后为主，分别占比38%和31%。90后人数相对2019年上半年增长近40%。随着年轻人的爱国热忱不断高涨，00后参加红色旅游的…