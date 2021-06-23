纽约2021年6月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 一家领先的基于区块链技术的电子商务与金融技术服务商 — 未来金融科技集团（纳斯达克：FTFT，以下简称“未来金融科技”、“FTFT”或“公司”）今天宣布聘请诺贝尔奖得主Finn E. Kydland为公司荣誉首席经济学家。

Finn E. Kydland（中文名：芬恩·基德兰德），挪威经济学家、挪威皇家人文与科学学院院士、加州大学圣巴巴拉分校经济与金融综合实验室主任。1968年从挪威经济与工商管理学院毕业，获得经济学学士，1973年获得卡内基梅隆经济学博士学位。现任卡内基-梅隆大学和加利福尼亚大学圣巴巴拉分校经济学教授，以及德拉斯联邦储备银行和克里兰联邦储备银行的副研究员。此前他在卡内基梅隆大学的泰珀商学院任教。

2004年Finn E. Kydland被授予诺贝尔经济学奖，表彰其推动了动态宏观经济学在经济政策的时间连贯性和商业周期的驱动力量方面的研究。Kydland博士是被广泛认可的经济学专家，在金融、银行、货币方面具有丰富的专业知识，在学术和商业研究领域经验丰富，在他的专用领域赢得了无数奖项。

Kydland说，“我很高兴有机会与未来金融科技合作。公司在区块链和金融科技领域处于激动人心的前沿地位。我非常期待与公司团队合作，在不断变化的商业周期和金融资本市场环境中优化其市场定位，努力将FTFT建设一个可持续发展的金融科技企业。”

未来金融科技首席执行官黄善春评论道：“我们很高兴Kydland加入未来金融科技团队。Kydland在经济周期对企业方面的影响和货币银行学方面有深入的研究，他将为公司决策和战略发展提供极有洞察力的建议。此外，Kydland将为公司引进高端人才、培训和科学研究方面提供指导和建议。” 黄善春继续说。

“Kydland应邀在全球多国担任政府、研究机构及高等院校的特聘顾问。在全球政治、经济激烈动荡的今天，凸显了Kydland作为宏观经济学领域领军人物的意见的重要性。这对于中美两国的企业在经济政策的制订和实施方面都有着不可估量的重要作用。特别是Kydland在联邦储备银行的工作经历将为公司转型挑战者银行在技术政策和商业模式上提供非常有价值的意见和建议。”

未来金融科技聘请诺奖得主Finn E. Kydland博士为荣誉首席经济学家 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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