香港2021年6月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2020年开年以来由于全球疫情肆虐，让这一代出国留学的中国学生面临巨大的挑战。但是，他们中的大多数人仍旧坚守着自己的教育目标，期待早日重归校园。致力于为留学生们提供高品质的支付服务，汇元通、西联商务和银联国际今日联合发布缴费优惠计划, 让中国留学生通过 WU® GlobalPay for Students 使用银联借记卡支付费用时享受更价优的服务。



重返校园 开学有礼

这一暑期优惠将对使用银联借记卡通道进行付款的所有学生提供汇率折扣。此外，实付金额等于或超过10,000元人民币的前4000位学生均可获赠价值100元人民币的携程礼券。此活动适用于在提供 GlobalPay for Students 的北美、英国、欧洲、澳大利亚、新西兰和亚洲的大学和教育机构学习的学生。从2021年6月15日开始，一直持续到2021年10月14日。

“由于许多大学计划今年秋季恢复面对面授课，许多中国学生已开始制定旅行计划。为了庆祝备受期待的大学生活回归正常，我们很高兴为学生们提供旅行礼券。这些礼券可用于在携程网预定行程。” 汇元通全球总裁 Jessica Ao 说。“与此同时，我们将继续专注于通过易用、价廉且灵活的支付服务为这些年轻人创造便利。”

GlobalPay for Students 让教育机构为其国际学生提供一种快速简便的支付方式。 来自中国的学生可以使用他们熟悉的支付方式（例如银联）以人民币支付。

西联商务的产品管理总监 Skyler Webster 说：“出国留学的学生需要一种简单易用的方式来支付学费和住宿费等教育机构收取的费用。此优惠活动使教育机构能够为学生提供一流的付款体验。我们希望通过与汇元通和银联国际长期合作，让教育机构及其学生更轻松。”

银联国际美洲分公司总经理 June Chen 表示：“中国留学生及其家庭是我们非常重视的客户群体。基于银联的全球受理网络及服务体系，针对这些留学生的银联支付服务体系也在不断完善：一方面，我们将教育支付作为银联跨境在线支付的一项特色服务，针对学费支付过程中最大的痛点提供解决方案。另一方面，我们还在知名学校及周边地区拓展受理网络，通过推广移动闪付、二维码支付等创新产品，进一步丰富银联卡的使用渠道。我们致力于为中国留学生提供更好的支付服务。”

欲了解有关优惠和付款流程的更多信息，请访问我们的暑期优惠活动页面。

留学缴费优惠上线 汇元通携手西联、银联国际助力中国留学生 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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