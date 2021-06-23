三迭纪完成3.3亿人民币B轮融资，经纬中国和CPE源峰联合领投

中国上海2021年06月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 南京2021年6月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，全球3D打印药物领跑者 — 南京三迭纪医药科技有限公司（简称“三迭纪”）完成3.3亿人民币B轮融资。本轮融资由经纬中国、CPE源峰联合领投，上海科创基金跟投，原有股东晨兴创投、道彤投资、云启资本继续加持。华兴资本担任本轮融资的独家财务顾问。本轮资金将加速公司的3D打印药物产品开发和商业拓展，推进三迭纪开启全球智能制药新时代的愿景。

三迭纪成立于2015年，是中国唯一一家3D打印药物公司，致力于建设全新的3D打印药物技术平台，形成了从药物剂型设计、数字化开发，到智能化生产全链条的专有技术。目前，作为首家入选美国FDA新兴技术项目的中国药企，三迭纪正在参与制定美国药典3D打印药物行业标准。

三迭纪的核心技术为全球首创的热熔挤出沉积（Melt Extrusion Deposition, MED®）3D打印技术，这种为药物生产量身定制的3D打印技术具有极强的普适性，彻底颠覆了传统的药物产品开发和制药方式。基于这一世界领先的3D打印药物技术，三迭纪开创了“剂型源于设计（Formulation by Design, 3DFbD®）”的数字化制剂开发方法，将传统长周期的试错型制剂开发模式转变为可设计、可调控的数字化开发方式，从而大大提高了新药研发的效率和成功率。值得一提的是，三迭纪的产线已实现全流程数字化生产和实时质量监控，所生产的每一颗3D打印药片都是可溯源的，这为药物生产管理和法规监管提供了更为先进的手段。

三迭纪建立了丰富的3D打印药物传递技术平台，通过对药物释放的程序化精准控制，精确调控药物代谢动力学曲线，开发更具临床价值的505(b)(2)产品。首个产品T19已于2021年1月获得美国FDA的IND批准，用于治疗类风湿性关节炎，T19有望成为全球第二款获批的3D打印药物产品。这款产品已于今年6月通过2类改良型新药途径向中国NMPA进行申报。公司第二个产品T20于今年3月收到美国FDA PIND积极回复，将于今年底递交IND。在接下来的一年时间，公司有3个产品计划递交FDA的PIND会议申请。

三迭纪除了开发自研产品以外，还在积极探索新技术的各种应用场景。公司与多个跨国药企合作，用MED 3D打印技术解决新化合物药因为难溶而成药性差的问题，以及开发可以延长新化合物药生命周期的新一代药物产品。在中国，公司与上药集团上海惠永、曙方医药等合作，为合作方提供具有市场竞争力的差异化新药产品。

三迭纪联合创始人兼CEO成森平博士表示：“感谢经纬中国、CPE源峰、上海科创基金及公司老股东对三迭纪的支持，感谢华兴资本的助力。让药品更优质、让产业更先进、让人类更健康是三迭纪不懈追求的目标，我们将充分发挥3D打印药物这一数字化制造技术的优势，并借助人工智能等新兴技术，推进药物开发和生产的数字化、智能化，为全球制药工业的现代化积累经验、创造样板。”

经纬中国合伙人喻志云博士表示：“三迭纪的突破性的3D打印药物技术平台可几乎覆盖所有类型的目标药物释放曲线。作为首家入选FDA新兴技术项目的中国公司，三迭纪的技术平台壁垒高，在药物制剂的各个环节积累了大量的认知，实现了从药物目标曲线设计、设计制剂结构和成分、建立药物制剂模型、打印原型验证和大规模生产的闭环，对于新药研发具有突破性意义。我们很看好三迭纪未来通过其技术平台为病人带来持续不断的针对临床未满足需求的创新药。”

CPE源峰执行董事吴晶女士表示：“三迭纪集聚了药学、设备及材料等多学科交叉型的专业团队，经过持续多年的研发创新开发了全球首创的MED技术，建立了从药物传递、产品开发到智能制造全链条的数字化制剂技术平台和完善的专利布局。CPE源峰一直关注药物开发领域的新兴技术，坚定看好三迭纪将成为具有全球影响力的3D打印药物技术平台并引领整个行业的发展，为制药这一传统行业加快实现数字化和智能化做出自己的贡献。”

上海科创基金执行副总裁袁智德博士表示：“首先祝贺三迭纪完成B轮融资。三迭纪团队具有丰富的药学、制造等经验和强大的跨学科执行能力，公司经过多年的不懈努力，研发出全球首创的3D打印程序化精准控制药物释放技术。公司的技术结合独特的三维结构设计，能够开发更具安全性和有效性的药品；公司技术还可以提升创新药的开发效率，可以更快的为患者提供更优效的药品。我们充分看好公司的技术和团队能力，期待公司技术更加广泛的应用到药品的研发生产中。”

华兴资本董事总经理、医疗与生命科技组主管谢屹璟表示：“我们很荣幸能协助三迭纪完成本轮融资交易，3D打印药物技术在制药行业具有变革性的意义，代表着制药工业的未来方向。我们期待三迭纪作为这一领域的领军者，能够为全球制药行业的创新发展开启新的篇章。”

相关链接 :

http://www.triastek.com

三迭纪完成3.3亿人民币B轮融资，经纬中国和CPE源峰联合领投 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com