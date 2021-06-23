CSDN创始人蒋涛：拥抱中国开源技术生态发展黄金十年

北京2021年6月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由中国开源软件推进联盟（COPU）主办，赛迪传媒、《软件和集成电路》杂志社联合承办，CSDN独家直播的“2021第十六届开源中国开源世界高峰论坛”在线上和线下盛大举行，本次论坛邀请到了国内外知名开源专家学者、开源基金会与社区的领军人物、开源领域优秀企业代表，共同探索中国开源新生态的发展之道。

密切关注中国开源生态的CSDN创始人&董事长、极客帮创投创始合伙人蒋涛在会议上发表了《中国开源技术生态发展黄金十年》主题演讲，并表示：开源已经成为了中国发展科技强国的重要道路，中国也正在从开源的使用者变成贡献者。随着中国开发者对开源的理解更加成熟，围绕开源的项目数量也在持续提升，开源的商业价值逐渐得到了中国市场的良好验证，中国的开源公司将得到更大的发展，尤其是在中国拥有深厚基础的云原生、万物互联、AI领域，中国拥有巨大的“弯道超车”机会。

同时，在中国开源软件推进联盟（COPU）的指导下，正式成立“开发者社区专委会”，提供开源决策专家咨询、开源专业人才规模培训、开源大生态持续培育三大助力，全面支持中国开源生态的建设与发展。

以下为蒋涛演讲实录：

大家好，我是蒋涛，很高兴又来参加“开源中国开源世界”峰会，十年前在北航召开开源峰会时，与现在相比，中国开源有了巨大的发展，开源已经成为了中国发展科技强国的重要道路。

中国科技三大红利爆发，开源迎来最好时机

16年前，开源联盟首次发起开源世界峰会，“开源”一词从1998年到现在已有20多年的历史。如今，我们为什么要提中国开源发展的新纪元？

首先，我们拥有全球最大的开发者群体，CSDN注册帐号7000万，活跃用户3000多万，中国每年毕业的理科生数量位居全球第一。我们拥有非常庞大的用户群体和开源应用市场，统计开源项目全球下载数量，中国也是第一，按城市来看，北京排在首位。无论哪个开源项目，都是这样的状况。

当前，开源首次被列入国家战略，“十四五”鼓励建立新型的开源联合体，中国开发者市场迎来非常好的红利。我已经在这个领域耕耘将近30年，在我看来现在是开发者最好的时候，也是开源发展最好的时机。

人人都是开发者，每个人都在学编程，软件正在吞噬世界。这些年软件吞噬了零售业，也在吞噬汽车行业，汽车行业在大量吸纳人才，拥有汽车和软件相结合能力的人现在是紧缺型人才。

家家都是技术公司，每家企业都将变成软件公司，中国要建设自己的核心技术栈，同时开源也带领技术创新进入了新的时代，例如云原生发展趋势。云原生时代的开发者和移动时代的开发者已经完全不一样，技术生态发生了大的范式转移。

我们的编程正在覆盖更广泛的跨行业群体。前两天我的投资人兼LP（有限合伙人） — 60多岁的赛富基金首席合伙人表示想要学编程，我向他了解原因，他却说，“如果我不学一下编程，可能就不能理解这个世界了”。歌手王力宏也在学编程（写音乐软件），很受欢迎。做音乐最后也要与软件、科技相结合。我发现，越来越多跨行业的人加入到学编程的队伍中来了。

不仅仅是中国如此，全球开发者也在快速的增长。开发者进入到平民化，每家公司都会变成拥有开发者的公司、拥有科技的公司。代码是工人，开发者就是工头，指挥源代码工作，这是数字经济的核心。

开源成为推动技术创新的核心动力

技术、代码、开源系统在驱动行业的发展、创新，未来每个行业都在发展变革。例如很火爆的短视频领域。短视频分两派，一派是把内容做好，这是从视频的角度出发的，还有一派是为了让更多人看到视频，根据平台的算法逻辑做视频，他们是视频的SEO团队，这样的公司是技术流派视频内容的制作方。最典型的例子是最近上市科创板的安克（Anker），以出售充电线和充电头为主，现在700亿市值。两个程序员做出了全世界最好的销售充电头的公司。他们通过亚马逊销售产品，以技术驱动，用技术分析用户在亚马逊上的搜索行为，探索出什么样的商品在亚马逊上更好销售，并且将生产线定在中国，于是用了不到10年时间发展成了现在的规模，拥有将近1000名技术工程师。

今天所谈的开源，是我们推动技术创新的核心。华为在 Linux Kernel 5.10 中代码贡献排名第一，中国正在从开源的使用者变成贡献者。不仅如此，已经成名的开源公司里，甚至Linux基金会里，有很多新的中国开源项目在发展。中国很多新的开源公司正在茁壮成长。

中国开发者对开源的理解也更加成熟，围绕开源的项目数量也在提升，全球处在大发展的阶段，这个阶段还是美国在主导整个行业。我们做了一张「国际核心技术生态体系全景图」，已在最新的《程序员》中发布出来。图中右边浅绿色的板块是开源项目，左边浅蓝色的板块是闭源的。从芯片到云计算、大数据、操作系统，可以看到很明显的趋势，开源在吞噬世界，右边绿色在吞噬蓝色的。

中国的开源项目也已经非常活跃了，特别是在基础系统上。在操作系统、数据库领域，由于早年有一些积累，现在迎来了最好的机遇。在新的技术领域，我们的表现也非常突出，例如人工智能、大数据、IoT领域。我们也做了「中国核心技术生态体系全景图」，大家可以看到图片最底下是芯片，芯片现在是商业公司最多的，红色板块是开源部分，蓝色板块是闭源部分。中国的开源相比全球来讲速度慢一点，但是最上层大前端层基本上全是开源的。

资本助推，开源企业迎来蓬勃发展

为什么这些年开源公司在全球有如此大的发展？因为开源的商业价值已经得到了验证。开源采取了完全不同的方式打入技术市场，开源企业获取用户是通过把产品开源出来，让用户自己去验证产品，从前的方式可能是通过销售和闭源产品的试用，现在用户可以直接看到源代码，也可以直接自己动手搭建起来使用。对于技术产品来说，这类手段是非常好的让技术行业认可的方式。这种模式经过了几代的打磨以后，现在进入到快速发展阶段。过去可能是通过技术服务收费，现在由于云原生的发展，企业可以为用户提供一套云原生的服务，用户会愿意为这样的价值买单，这将带来开源公司商业化的蓬勃发展。

在5年前的国际市场正是如此。从VC的投资情况可以看到，自5年前开始，投资到开源项目的资金大大增加，现在达到了一个高峰。在美国资本市场，做SaaS服务的公司收入做一亿美金以上，基本上就可以上市了，市值大多在30-50亿美金左右。如果在这个领域投资100多亿美金，回报相当可观。

中国迎来了资本积极参与开源的时机。开源分布式数据库厂商PingCAP（TiDB）获得融资2.7亿美元，物联网大数据平台涛思数据（TDengine）也获得了融资。第一代的关系型数据库处理交易性数据，处理PB级（较高级的数据存储单位）数据，其代表厂商Oracle市值2000亿美金。现在进入万物互联时代，数据库的规模是ZB级的。这样的公司会出现在哪？哪里是最大的市场？是中国。而服务万物互联的数据库公司，也应该是中国公司，这就是基本的逻辑。这是技术范式的转变和中国市场的吸引力。

成立“开发者社区专委会”，培育中国开源生态

我们相信下一代优秀的开源公司将来自于中国，中国有这样的市场，同时有海量优秀的开发者。我们有技术转移的机会，在旧市场上，我们可能很难追上国外，因为它已经领先很多，但是现在换一个新赛道，例如万物互联领域，中国有巨大的机会，我们相信随着技术范式的转移，云原生、万物互联、AI领域中国有很好的基础。

我们做了一些数据分析和统计，可以看到新的技术出来，很需要新的生态来支持。生态分为几个方面，一个是市场的生态，中国政府为了新技术应用市场做了很大的投入，我们称之为数字新基建，而中国的开发者和开源技术也有了足够多的储备。为什么说在新的技术领域中国有很大的机会？因为上一代移动、大数据是美国人创立的生态。现在，不管是哪个国家，在新的IoT生态中数据量都还比较小。但是和去年相比，增长最大的就是鸿蒙，达到了近1000倍的增长，关注量和文章的产生量、用户的关注度，也说明了市场的需求和开发者的关注点。在IoT生态上目前缺乏处于统治地位的存在，我认为这是中国的机会，但发展生态我们还需要学习。

开源的基本面已经被大家接受，但怎么做好自己的开源生态，中国目前非常缺乏经验。我们组织过一个调研，群里有近300家公司和开源项目，大家都想建立自己的开发者生态和开源生态，但是缺人，也缺做好这件事情的经验。为此，我们在中国开源软件推进联盟（COPU）的指导下成立了“开发者社区专委会”，让大家的资源、经验还有模式可以更充分的交流，同时也能培养出来更多人才。“开发者社区专委会”刚刚成立，欢迎更多伙伴加入进来，为中国开源生态的发展一起出谋划策，谢谢。

CSDN创始人蒋涛：拥抱中国开源技术生态发展黄金十年 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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