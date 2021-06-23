连接未来，精彩继续，2021虎啸盛典完整回顾

上海2021年6月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月1日-4日，由中国数字商业传播论坛、各大平行论坛和虎啸奖颁奖典礼、DMT数字营销人才认证春季收官典礼等组成2021虎啸盛典在上海宝华万豪酒店成功举办。

来自学界、业界、品牌及第三方代理机构的115位专家学者，带着他们的睿智思维与行业洞察，用6大主题论坛、47场独立演讲、11场圆桌对话，探索数字营销行业的诸多可能性，推动行业生态可持续发展。

六大前沿主题，一网打尽行业焦点

中国数字商业传播论坛作为虎啸盛典的核心组成部分，每一年都会吸引行业内外的关注，今年，中国数字商业传播论坛在洞察行业内外之后，特设六大前沿主题，分为是“数智万物，连接未来”“流量破壁，生态革新”“新生品牌，品牌新生”“内容焕新，引爆潮流”“技高一筹，重构想象”及“实效为王，创新致胜”，围绕智能化、私域流量、新消费品牌、内容焕新、营销技术及品效合一等话题展开全面的探讨。

1.“数智万物，连接未来”。2021虎啸盛典开幕论坛邀请了著名学者、商业思想家吴伯凡，政治学博士、北京大学新闻与传播学院教授胡泳，场景实验室创始人、新物种实验计划发起人吴声，人本智汇创始人、凤凰FM董事长李亚，他们一个涉及新商业领域、一个涉及新经济洞察、一个涉及新物种实验、一个涉及新场景营销，4位跨界专家首次联袂巨献2021虎啸盛典开幕论坛，一样的话题，与我们分享了不一样的行业洞察与商业视角。

2.“流量破壁，生态革新”。在这个主题演讲中，邀请了奇点云副总裁何夕，爱点击集团首席营销官江坚炜，小米互联网业务部、商业营销品牌部资源策略总经理熊艳，时趣Social Touch CMO康迪，百度大客户销售部高级营销总监梁知渊等，通过对企业数字化转型以及流量生态的革新，向我们讲述了各方都在尝试努力打破流量藩篱，如何将各种流量汇聚并合规应用，也一直是行业各方关注的问题。

3.“新生品牌，品牌新生”。新锐品牌诞生于“数字化”时代，天生带有互联网基因。未来10年，是互联网创造新品牌的10年。不管是美妆用品、咖啡饮料，还是网红食品，中国整体商业的数字化会不断加速，新消费品牌的崛起是中国未来5-10年里最确定性的机会。此环节，邀请了ORION智库创办人、万马堂广告集团董事长、墨盟生命科技董事长沈毅，青山资本投资副总裁艾笑，虎啸数字商学院合伙人/COO丁玉青，用友友福研习社总经理王本章等，他们认为移动互联时代，品牌价值必须通过实在的载体才能再形成一层竞争力。

4.“内容焕新，引爆潮流”。在这个环节的主题演讲中，邀请了分众传媒集团合伙人陈鹏，凤凰网商业市场总经理陈欣，快手高级副总裁马宏彬，人本智汇商业化策略负责人曹晨，阿里巴巴天猫精灵商业化负责人鲍娟，极客文化教育集团董事合伙人、极客文化娱乐板块CEO、时之号令品牌管理有限公司创始人汪之川等。他们认为，在新消费时代，消费不再只是对产品单一功能性的需求，而是变成了消费者表达自我，建构美好生活，探索自我世界的综合体验方式。

5.“技高一筹，重构想象”。在用户隐私数据等升级的大背景下，数字营销也面临前所未有的挑战，如何应对挑战，持续引领时代，这也是所有行业人士需要思考的问题。这一主题论坛中，邀请了风行CMO凌可花，欢网科技CEO吴盛刚，智度股份总经理陈志峰，壹通传媒合伙人兼高级副总裁蔡乃喆，爱奇艺广告策略营销总经理王泉，智子云CEO朱建秋等。他们认为，技术的不断发展，不断重构着数字营销的想象空间，数字营销也在技术的推动下，展现着更多元的价值。

6.“实效为王，创新致胜”。这两年，“品效” 无疑是营销圈的热词之一，品牌方、代理商、各大权威媒体等都在疯狂讨论与传播。这个主题论坛环节，邀请了Google大中华区渠道事业部总经理白湧，酷云互动董事长兼CEO、CAAC全媒体营销决策联盟秘书长李鹏，新意互动董事长兼CEO曲伟海，妈妈网副总裁宋喵，酷开科技执行副总裁封保成等。他们认为，无论是“品”，还是“效”，用户要关注到喜欢的内容才会真的看到品牌，而品牌则需要找到与自身价值观相匹配的内容才会与消费者建立亲密联系。

三场平行论坛，垂类聚焦感知热力

对于品牌营销行业而言，这个世界、人们的注意力越来越分散，这样也致使营销的方式方法和规则发生了本质的变化，“聚焦”一词也成为各行各业最重要的一个词汇，当然，在营销领域的变化也是，许多的品牌方开始转变营销的方式，他们根据自身的品牌及消费者特点，开始更加注重垂类平台和渠道的投放。

1.智能大屏价值论坛

随着大屏回归，围绕客厅经济的大屏产业链和生态圈也在逐步形成。包括OTT在内的新业态电视所承载的内容和交互形式，远远超出了传统电视的范畴。如何挖掘大屏营销价值也成为行业想要探讨的话题。当用户对硬广趋于“免疫”，大屏内容营销或将成为破解品牌增长难题的有效途径。

群邑智库总监陈昵婕，欢网科技首席策略官Amy Gao，The Trade Desk北亚区高级副总裁何奋成（Benson Ho）等一起探讨客厅场景下的内容营销、以及智能大屏技术能力赋能创新营销策略。

2.全媒体营销决策联盟论坛

随着全球数字经济的快速发展，对数据要素掌控和利用能力，已成为衡量国家之间竞争力的核心要素，网络安全、数据安全已成为国家、社会发展面临的重要议题，数字营销行业也将面临数据可用不可见的全新挑战。

中国商务广告协会“全媒体营销决策联盟”作为行业先行者，在行业通用ID标识关闭的情况下，利用新技术建立合法合规的行业通行ID，为数字营销行业内各方营造良好的数字生态，实现数字化营销创新增长，在此环节诸多嘉宾一起探讨了创新与机遇，数字营销行业的“新基建”。

3.汽车营销论坛

当前，汽车产业迎来了从传统到智能电动时代的跨越式变革，多元新玩家纷纷涌入，既给汽车产业带来了难以预见的挑战，也涌现出前所未有的机遇。很多车企已经意识到数字化转型的重要性，也从组织、品牌、产品、服务、用户等多个层面进行了积极探索与尝试，但在此过程中，也不可避免地遇到了一些问题。

新意互动董事长兼CEO、CAAC汽车营销研究院院长曲伟海，CADA乘用车市场信息联席会秘书长崔东树，CAAC汽车营销研究院执行院长汤红，新意互动副总裁李晶，电动邦副总裁孙韬等共同“探解智能电动时代汽车营销新进化”。

十一场圆桌对话，洞察行业高端话题

在充满不确定性的时代，加快数字经济发展，便是给经济发展注入更大的确定性。数字化技术不仅在此次疫情中展现出一定程度的应对能力，更为未来人类应对因高度全球化所带来的不确定性，提供了某种想象的可能性，它在提升具体企业或组织的效率的同时，也改变了行业形态和社会生态。

1.《数智化重生 — 新消费认知、新连接生态、新组织能力、新智能伦理、新商业价值》。后疫情时代，在消费不断变革的趋势下，企业需要突破原有的格局，同时也对企业也提出了更高的要求。人本智汇创始人、凤凰FM董事长李亚携手著名学者、商业思想家吴伯凡，政治学博士、北京大学新闻与传播学院教授胡泳，场景实验室创始人、新物种实验计划发起人吴声三位专家老师一同探讨关于《数智化重生 — 新消费认知、新连接生态、新组织能力、新智能伦理、新商业价值》的圆桌话题。

2.《浪潮下的私域营销》。2020年，被称为私域流量元年。这一年，私域触点在中国的渗透率达到96%，消费者对于私域的依赖逐步建立，私域流量已成为所有品牌不容有失的阵地。以《浪潮下的私域流量》为主题的圆桌分享，邀请到了时趣Social Touch CMO康迪为嘉宾主持，CCE Group创始人/CEO赵聪翀、宝宝树商业解决方案中心总经理周小榆、百度爱番番商业化总监李钧、罗莱集团创新中心新零售总经理赵美熹一起分享。

3.《新消费品牌增长密码》。近两年新消费浪潮席卷而来，市场上一大批“新消费品牌”如雨后春笋般出现，它们运用互联网思维在产品、品牌、营销、商业模式等维度上不断创新，满足了新时代下消费者的新需求。本场圆桌互动环节由五谷磨房集团首席品牌官李千担任嘉宾主持，携手小壳创始人崔永坤、元气森林首席市场运营官靳瀚文、乐乐茶副总经理郭思含、果锐科技CEO冯轩天四位嘉宾以《新消费品牌增长密码》为主题一起探讨新消费品牌成功的关键因素是什么？

4.《数字时代呼唤有品位的内容营销》。但是在这个数字时代下，内容营销的翻车事故却一次次上演，如何恰当地进行内容营销，这对品牌方也提出了全新的挑战。以《数字时代呼唤有品位的内容营销》为主题的圆桌分享，邀请到了长尚科技创始人/CEO、用户运营智能平台“天乐邦” 创始人简昉为嘉宾主持，喜马拉雅全国内容营销总监陈海华，视觉中国集团副总裁/华东区总经理王钧，惠达卫浴品牌总监杨红平，IPG盟博UM Studios中国负责人黄健丰等一起探讨数字经济时代，如何做好内容营销的创意。

5.《没有IDFA的世界，数字营销的走向》。随着苹果正式发布iOS14.5版本更新，苹果也正式开启了IDFA隐私政策调整。而对于依赖于数据分析及洞察的数字营销行业而言，显然也将带来深刻的影响。如何应变，是否有突围解决的方案等等，也成为了行业各方热议与探讨的话题。以《没有IDFA的世界，数字营销的走向》为主题的圆桌分享，邀请到了酷云互动董事长兼CEO、CAAC全媒体营销决策联盟秘书长李鹏为嘉宾主持，携手智子云CEO朱建秋，壹通传媒合伙人兼高级副总裁蔡乃喆，智度股份总经理陈志峰一起探讨数字营销行业该如何应对隐私政策的调整。

6.《解锁“品效”新思路》。进入移动互联网时代后，效果广告的影响力被进一步放大，当数字化技术使得人、货、场三大要素联系的更加紧密，用户的决策路径与消费路径被进一步缩短。以《解锁“品效”新思路》为主题的圆桌分享，邀请到了美通互动副总裁朱学军为嘉宾主持，携手妈妈网副总裁宋喵，知乎商业市场总经理张炎，上海卡米其服饰有限公司总经理吴翠芬，友盟+首席运营官吕志国，共同探讨“品效合一”真的是伪命题吗？

7.《连接大屏 玩转内容营销》。由秒针营销科学院 CAAC智能大屏营销研究院特聘顾问谭北平担任嘉宾主持，携手芒果TV智慧大屏中心总经理杨怀东，亿滋中国大中华区数字营销专家中心负责人Grace Zhou，欢网科技首席策略官Amy Gao，群邑中国内容营销负责人高美娃，华扬联众高级副总裁Shirley Chen，上海翡翠东方传播有限公司副总经理郑冠华一起探讨内容赋予了智能大屏营销新的发展空间，同时大屏也为内容提供了承载平台并可有效提高其商业价值，而两方融合发展必将为广告主带来更加耳目一新的创意玩法与营销策略。

8.《数字营销的新基建：行业通行ID》。由酷云互动董事长兼CEO、CAAC全媒体营销决策联盟秘书长李鹏担任主持嘉宾，中国信息通信研究院安全研究所数字产业安全研究部副主任郭飞、联合利华北亚区媒体总监马红斐、北京数牍科技有限公司联合创始人兼CTO蔡超超、纷析咨询创始人宋星等嘉宾共话「ONEID」前景。

9.《探解智能电动时代汽车营销新进化》。此在圆桌环节，由CAAC汽车营销研究院执行院长汤红担任主持嘉宾，锋巢汽车联合创始人&CEO韩松、上汽通用五菱汽车股份有限公司品牌总监刘俊谊、凤凰网商业市场总经理陈欣、数跑科技数据产品总监赵松等数位嘉宾围绕论坛主题开启了热烈的探讨。

10.《数字营销青春对话》。在消费新升级的当下，Z世代成为消费能力快速崛起的后浪，随着互联网的发展，正在展露出不可小觑的消费实力。以《数字营销青春对话》为主题的圆桌分享，邀请到了厦门大学新闻传播学院副院长、广告学系教授、博士生导师陈素白老师为嘉宾主持，携手上海罗莱生活科技股份有限公司创新发展中心新零售总经理赵美熹女士，华中科技大学新闻与信息传播学院副院长李华君老师，国家广告研究院研究员马旗戟先生，胜加集团COO姚俊先生，共同探讨品牌如何顺应时代潮流进行革新，如何找到突破Z世代的营销风口，借后浪之力，激活品牌营销新增长。

11.《DMT的今天，见证数字营销未来》。伴随数字信息技术的高速发展，数字化向社会各领域与不同产业加快渗透及深度融合。以《DMT的今天，见证数字营销未来》为主题的圆桌分享，邀请到了极客文化教育集团董事合伙人、极客文化娱乐板块CEO、时之号令品牌管理有限公司创始人汪之川为嘉宾主持，携手上海戏剧学院创意学院教授陈永东、灵狐科技合伙人石岩、安若时创始人杨天宇和中国传媒大学教授张翔，共同探讨共同探讨新业态下，DMT数字营销人才认证体系的使命及未来发展方向，从而更好地配合高校数字营销实战人才的培养。

一场颁奖典礼，诸强争锋谁能问鼎

作为行业头部奖项，虎啸奖每年都会收到大量的营销案例类作品，这些案例经过层层打磨与筛选最终将在虎啸颁奖典礼上隆重呈现，这份力量来自于虎啸评审专家团的认可，更来自于行业专业视角的鉴定，这必定是一份极大的荣誉。

经过线上评审、线下终审、金奖提名案例答辩会等严格的评审流程。最终，第十二届虎啸奖所有类别参赛作品最终评选出全场大奖1个，评审团大奖2个，金奖56个，银奖180个，铜奖335个，优秀奖538个，技术产品类26个，机构人物类70个。

一场青春风暴，与Z世代时空对话

“2021中国数字营销‘青春对话’”邀请了来自胜加集团COO& 胜加广告COO姚俊，网易传媒营销管理中心总经理宋琛瑶，上海博物馆副馆长李峰，王老吉品牌媒介副总监及电商副总经理黄良水，知乎商业市场总经理张炎，秒针营销科学院院长、明略科技集团副总裁谭北平，乐播传媒视频营销研究院院长程然，华硕校园运营总监廖维等，深度解读了业界在拓展Z世代新消费市场和数字化转型做出的各种层出不穷的尝试，为行业发展提供新的视角和重点发展方向。

2021是不同寻常的一年，数字营销也是一个瞬息万变的行业，在这变与不变当中，我们需要不断找寻发展的通道与轨迹，我们也相信，通过对中国数字营销行业的细致梳理，通过对数字营销运行底层逻辑的研究，能够给行业从业者带来更多的参考价值和发展启示。

连接未来，精彩继续，2021虎啸盛典完整回顾 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com