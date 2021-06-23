– Eka收雇银行和金融科技初创企业Trxiea

– Devanshu Bhatt加入领导团队，担任财资解决方案高级副总裁

纽约2021年6月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 云端企业解决方案提供商Eka Software Solutions今天宣布，该公司已组建一个行业专家团队，负责实施一个将显著改变企业财资运营业务的全新解决方案。这项新的业务计划将由ION的企业财资集团前印度负责人Devanshu Bhatt领导。Eka还完成了对银行和金融初创企业Trxiea Platforms and Solutions的人才收购，该公司经验丰富的团队将帮助加快财资解决方案的上市时间。

这项战略性的人才收购是Eka持续努力将扩展其先进的云平台，使之成为一个面向全球企业的综合性多解决方案平台的一部分。新组建的团队旨在开发一个专门的云原生企业财资解决方案，通过统一采购、银行业务、财务规划、风险管理等领域的各种不同应用，为首席财务官们提供整个企业的完整实时视图。

Eka创始人兼首席执行官Manav Garg表示：“我们有一个明确的愿景，那就是建立一个强大的财资解决方案，连接整个组织的各个部门，从而使首席财务官们能够从单个值得信赖的真相来源开展工作，而不是要拼凑来自不同系统和部门的信息。为此，我们建立了一个由出色的主题专家组成的团队，我们非常期待在未来几个月将我们的愿景转化为变革性的产品。”

一流的团队

Devanshu Bhatt拥有20多年财资和金融产品的管理和开发经验。在任职于ION之前，Devanshu领导了Reval的产品开发，该产品ION Treasury的云端解决方案。与Bhatt一道加入的还有经验丰富的Trxiea团队，包括联合创始人Renju Balu和持有 运营研究博士学位的Trib Kharkwal博士。

Eka是关键业务流程数字化的有力支持者，作为其“数字使命”努力的一部分，采用创新的解决方案驱动方法，以实现：

提高业务弹性的自动化工作流程；

简化接口，支持将员工、流程和技术结合在一起的新方法；

即时访问供应链中的买方和供应商；

快速灵活地整合预先构建的ERP、CRM和市场数据连接；

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企业软件提供商Eka将转变企业财资运营业务 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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