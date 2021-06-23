中国景区探索“游戏+旅游”吸引年轻游客 中国日报网

中新网湘西6月23日电 (记者 唐小晴)22日晚，中国首条联动国风游戏IP的实体旅游产品–《天涯明月刀》大湘西文旅专线，在湖南湘西土家族苗族自治州永顺县芙蓉古镇景区发布。 这条文旅专线，串联了湖南芙蓉镇、张家界、凤凰古城三大核心景区，进行深度游戏主题元素包装，将旅行、游戏、国风三者十分巧妙地融合，进行跨界创新，由湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司设计、同程旅游和腾讯国风游戏《天涯明月刀》合作推出。 湘西“四大名镇”芙蓉镇原名为王村。因小说改编的同名电影《芙蓉镇》在此拍摄而改名。芙蓉镇拥有两千多年的历史，享有酉阳雄镇、湘西“四大名镇”“小南京”之美誉，又因瀑布穿镇而过，吊脚楼群挂在悬崖，被誉为“挂在瀑布上的千年古镇”，是湖南省十大特色文旅小镇。 近年来，芙蓉镇秉持“生态立镇、产业兴镇、旅游强镇”的发展理念，在推进文化旅游小镇建设工作中，成效显著。芙蓉镇也因此成为外地游客的“网红打卡地”，游客量从2018年的70万人次，激增到如今的600万人次。 当晚，中国首个游戏实体家园"天衣别院"落户该镇。它是"游戏+文旅"融合的线上线下创新模式，高度还原游戏中的场景，同时融入芙蓉镇土家族建筑特…