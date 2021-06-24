社交平台报名旅游缺乏保障，省事或许不省心旅游社交平台微信群_新浪科技_新浪网

来源：工人日报 社交平台报名旅游，省事或许不省心 吴丽蓉 阅读提示 通过微信群、微信公众号等社交平台报名参加旅游活动，在很多人眼里是比较“省事儿”的选择，但实则缺乏保障，容易中招。有专家表示，线上销售旅游产品是一种发展趋势，有关部门要加以规范、加强监管，旅游企业应坚守品质，消费者需保持警惕、理性消费。 参加微信公众号组织的旅游活动，被安排进入未开放地区游览、不穿救生衣就坐船；通过抖音报名参加低价游，旅行社承诺全程无自费，行程中导游却强制游客参加自费项目；预订网络“旅游攻略”里的旅游产品，不想却进了一个“黑旅游团”…… 近期，文化和旅游部部署开展未经许可经营旅行社业务专项整治行动，严查“不合理低价游”等违法违规经营行为，目前公布了三批专项整治行动指导案例。记者从中梳理发现，多个案例涉及社交网络平台。 报名方便，缺乏保障 通过微信群、微信公众号等社交平台报名参加旅游活动，在很多人眼里是比较“省事儿”的选择，但实则缺乏保障，容易中招。 2020年8月，河北省保定市文化广电和旅游局接到游客张女士举报，师某通过在微信公众号发布旅游线路产品，招徕、组织24名游客参加“青海邂逅柴达木之行”半自驾游活…