奥的斯亮相绿色智慧建筑博览会 Gen3电梯中国首发 演绎智慧未来

天津2021年6月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — “中国建筑科学大会暨绿色智慧建筑博览会（下称‘博览会’）”在天津举行，奥的斯以“智慧‘奥’云”为主题参展，并于中国首发集物联网、大数据、人工智能等科技的新一代Gen3 电梯，智建城市未来，引领行业发展。

奥的斯中国总裁郑培明，奥的斯电梯（中国）有限公司（下称“中奥”）总裁陈慷及部分高管人员连同合作伙伴、行业专家等嘉宾出席揭幕仪式，见证了Gen3 电梯中国首发。

奥的斯中国总裁郑培明表示：“很荣幸参展本届博览会，奥的斯凭借近170年来根植于基因中的先锋精神推动电梯行业的发展。Gen3 电梯是奥的斯的崭新里程碑，设计理念从机电一体为核心升级到物联网智能生态系统，面向智慧城市未来，为人们与更高、更快、更智能的世界的连接提供更多可能。”

中奥总裁陈慷表示：“Gen3 电梯是奥的斯全球同步的产品，此次为中国首发。它是首款基于物联网、大数据、云计算、AI和无线通信等一系列‘新技术形态’开发的产品，是根据客户需求，智能定制乘梯方案、美学、制造、安装及维保等全电梯生命周期的智慧电梯，是智慧城市与智慧垂直交通对接的平台。”

Otis ONE 物联网标配 促进智慧城市互联互通

Gen3 电梯标配奥的斯Otis ONE®物联网，通过嵌入式传感系统以及API应用，把电梯实时运行信息传输到云端，经过分析处理发送至客户、维保单位、政府公共平台，实现主动通报、数据分析，并在需要时，做出远程干预，实现预防性故障修复和保养。

通过人工智能系统，Gen3 电梯结合Compass®360智能派梯系统与智能摄像头，实时分析电梯乘客流量，在乘客踏足电梯之前，系统已知悉目的地，缩短等候与搭乘时间，提高电梯运送效率。

无触碰呼梯与空气杀菌 后疫情时代健康首选

健康和安全是重中之重，Gen3 电梯Nanoe（纳诺怡）水离子净化器、杀菌风机、轿厢紫外线杀菌等健康解决方案，使杀菌效率大于90%，有效净化空气。乘客通过手机蓝牙、简单手势、智能机器人呼梯，无需触碰按钮，实现“零接触”式呼梯，省心放心。

豪华装潢 个性化美学定制

Gen3 轿厢装潢采用来自欧洲的Ambiance装潢，应用高级汽车设计，提升乘客感官体验。通过智能Otis Create 在线设计工具，客户可与专家团队互动，参与规划电梯设计，轻松满足个性化定制需求。

此外eView 人机交互大屏操纵盘界面应用粉红色字体以及黄金分割的箭头显示，功能与美观兼备。通过互联网，eView 可使乘客在乘梯过程中获取天气、新闻、消费等资讯，电梯将发展成为信息传递的智能平台。

绿色科技缔造智慧城市未来

Gen3 电梯利用能源再生技术、永磁同步无齿轮曳引技术、LED照明、智能待机等实现空间节省、能源节约、效率提升，助力中国绿色建筑和城市的可持续发展。

互通互联的数字化浪潮正加速扩散世界。从1853年初次亮相纽约，近170年来奥的斯从未停止想象和变革，无论是Gen3 电梯的发布，还是智慧服务实验室或天猫旗舰店的设立，奥的斯始终以客为本，致力于引领行业前进，智能电梯生态系统将为智慧城市开拓更多功能与价值。

奥的斯展台位于国家会展中心（天津）S8号馆E03展位，展期至6月27日，观众可到现场近距离观摩和体验奥的斯产品和服务。

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