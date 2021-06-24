曼大中国中心傅潇霄：曼彻斯特创新转型对老工业城市振兴发展的启示

上海2021年6月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，曼彻斯特大学中国中心主任傅潇霄女士受邀赴沈阳参加第二届新的社会阶层人士助力东北振兴论坛并发表主题演讲。本次论坛由中央统战部六局指导，沈阳市新的社会阶层联谊会主办。来自黑龙江，辽宁，吉林三省和全国各地的新的社会阶层代表人士，围绕“凝聚新力量助力东北振兴”开展了系列的主题活动。中央统战部六局一级巡视员许睢宁，中共辽宁省委统战部副部长张佩栋等出席活动并致辞。



曼彻斯特大学中国中心主任傅潇霄女士出席东北振兴论坛并发表主题演讲

在本届论坛中，作为曼彻斯特城市特使的傅潇霄女士发表了题为《曼彻斯特创新转型对老工业城市振兴发展的启示》的主题演讲，以世界老牌老工业城市曼彻斯特为例，分享了曼彻斯特从十九世纪“工业型”到如今“智慧型”的转型之路，系统总结了在推动经济转型过程中的相关经验做法，从区域协同发展、产业精准定位、城市个性特色等转型发展的创新举措出发，对未来东北振兴转型发展带来启发与建议。



曼彻斯特大学中国中心主任傅潇霄女士

以下是傅潇霄女士演讲的主要内容摘要：

作为英国传统工业基地和仅次于伦敦的中心城市，曼彻斯特在二战后经历了从繁荣到衰落，再转型重回繁荣的过程，这座城市在空间规划、经济转型、科技创新等方面具有丰富的经验，相信能为东北地区振兴转型带来更多的启发。

从辉煌到没落

作为英国近代工业革命的发源地，曼彻斯特是世界上第一座工业化城市。19世纪，曼彻斯特曾控制着世界棉纺交易量的80%，因其蓬勃发展的纺织业而被称为Cottonopolis（棉都）。

19世纪五六十年代，曼彻斯特的工业开始向棉产品深加工和棉纺织机械制造转变。曼彻斯特进入发展极盛时期，成为英国骄子，赢得“世界工厂”的美名。

上世纪六七十年代，棉纺织产业和航运产业相继陷入严重衰退，传统工业城市经济陷入衰退，城市面貌日益破败，1961年至1983年期间，曼彻斯特总人口不过三四十万，制造业裁员超过15万人。在上世纪七八十年代，制造业急剧萎缩，城市人口不断减少，曼彻斯特一度沦为学者所描述的“收缩城市”。

从“工业之城”到“创意之都”

至此，曼彻斯特被迫走上“凤凰涅槃”般的转型之路 — 从工业向服务业转型，大力发展商务服务产业、区域零售服务业、金融服务业和航空服务业等，为经济顺利转型和城市复兴奠定了基础。曼彻斯特市开展城市规划运动，改善市容市貌，为城市持续发展提供良好物质环境，成功实现从制造业向服务业的结构转型，逐渐成为英国西北地区商务、金融、保险和运输的中心。

进入二十一世纪，创意产业对英国经济的作用早已为人共识，曼彻斯特作为英国西北地区的经济重镇，在经济转型时期对创意产业这一新经济部门的洞察力相当敏锐。如今，曼彻斯特是英国西北地区的创意产业集散地，拥有众多全英国知名的高等教育、文化和媒体制作机构，驱动当地创意经济的发展，以其“创意产业”重赢世界瞩目。2003年，大曼彻斯特地区的创意产业贡献了27亿英镑产值，占西北地区该产业总产值的63%。

北方经济引擎计划：推动区域协同发展

2014年，英国财相奥斯本提出北方经济引擎计划，以曼彻斯特为核心，以利物浦、谢菲尔德、利兹等城市为重点，打造与伦敦规模相近的集群城市（大都市区），重点解决英国南北发展不均衡问题。英国政府为曼彻斯特的重建和转型发展，投资建设英国高速铁路第二期（HS2）连接曼彻斯特和伦敦，并在曼彻斯特建立以石墨烯为主导的新型材料研究所，从而提升了曼彻斯特的中心城市地位和作用，为推动曼彻斯特与周边城市的区域协同发展注入活力。

精准的城市产业定位，打造核心竞争力

面对21世纪新一轮的全球竞争，曼彻斯特政府认识到：城市转型不是推倒重建，而是对历史环境的延续和再创造，应将自身特色、基础通过个性化创新的方式融入到转型发展过程中。英国媒体城应运而生，助推城市未来发展定位，吸引了包括BBC等英国众多知名文化媒体和高等教育机构入驻。

不仅如此，在城市建设实践中曼彻斯特意识到，科技和创新是城市活力的保证，区域发展需要依靠系统前瞻性的思想。市议会制定了“曼彻斯特科技城市计划”（Manchester Science City Program），以此来激励创新和提高产效。在转型过程中，曼彻斯特没有将工业特别是制造业全部抛弃，而是利用高新技术对具有优势的行业如化工、航空、机电等进行技术改造，使其重新焕发活力。

大学引领城市复兴

值得一提的是，作为曼彻斯特这座城市的重要组成部分，曼彻斯特大学不仅是曼城发展的见证者和参与者，也是城市复兴之路的引领者。



曼彻斯特大学国家石墨烯研究中心

曼彻斯特大学成立于1824年，迄今培育了25位诺奖得主，原子分裂、可存储计算机、石墨烯等多项影响世界的重大科研成就都出自该校。根据2021年最新发布的泰晤士高等教育年度世界大学影响力排名，曼彻斯特大学问鼎全球第一。

作为城市的一份子，曼大依托世界前沿的科研资源，先后在先进材料研发、科技金融发展等领域引领了曼彻斯特在相关产业的飞速发展 — 例如国家石墨烯研究中心、曼大在生物医学研究领域的世界领先地位、曼彻斯特商学院积极推动的城市科技金融产业。

如今，曼彻斯特形成了一个围绕教育而非商业的城市发展模式，即：大学-产业-政府结合的“三螺旋”模式，三方在创新中密切合作、相互作用，为城市再发展提供了机会，同时又保持了自己的独立身份。曼彻斯特大学校长南希·罗斯韦尔女爵认为：“大学是现代化城市的理想锚点。”

目前，曼彻斯特大学价值15亿英镑的曼彻斯特创意园区项目（Innovation District Manchester，简称ID Manchester）正在帮助城市重塑为21世纪的商业温床，曼彻斯特大学希望这个占地26英亩（10.5公顷）的ID曼彻斯特区域能够发展成为一个充满活力的世界级社区，为创新企业提供一个良好的环境。



ID曼彻斯特将为曼彻斯特市创造六千多个新的工作岗位

曼彻斯特的成功转型，既得益英国政府宏观政策调控和支持，也源自于城市层面对转型方向的准确定位、模式的精准把握和对营商环境的积极营造。解读世界老牌工业城市的转型过程和经验，相信对于我们东北地区的振兴与发展，能够带来更多的启发：城市转型是一个持续改善的渐进过程，需要制定一个全面的战略框架，植根于自身特色，才能获得长期的发展动力。

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曼大中国中心傅潇霄：曼彻斯特创新转型对老工业城市振兴发展的启示 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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