北京2021年6月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 6月23日，国际奥林匹克日。“存下爱的每一步”北京2022冬奥文化公益平台启动仪式在北京首钢园内举行，三棵树作为爱心合作企业代表亮相启动仪式。

该活动由北京冬奥组委主办、阿里巴巴公益和中国扶贫基金会承办，北京冬奥组委专职副主席兼秘书长韩子荣、北京冬奥组委副秘书长徐志军、北京冬奥组委文化活动部部长陈宁、北京冬奥组委市场开发部副部长顾灏宁、阿里巴巴集团公益事业群总裁胡晓明、中国扶贫基金会副理事长兼秘书长刘文奎，以及多家爱心企业嘉宾出席本次活动。



北京2022冬奥文化公益平台启动仪式

三棵树作为爱心企业之一，将发挥品牌影响力和号召力，邀请更多公众以有趣的互联网捐步游戏参与到北京2022冬奥文化公益平台，所捐步数将转化为京津冀贫困地区的乡村小学冬奥公益“蓝色跑道”。三棵树将携手中国扶贫基金共同在线下定向帮扶河北省蔚县杨庄窠乡中心学校修建操场和跑道，为发展体育事业，促进学生身体健康贡献力量。

启动仪式上，北京冬奥组委副秘书长徐志军致辞，他表示冬奥文化公益平台通过互联网将社会各界对冬奥会的支持转化为公益行动，助力体育事业发展和乡村振兴，充分体现了中国扶贫基金会以及赞助企业强烈的责任担当和大爱仁心，当前冬奥筹办工作已进入全力冲刺、全面就绪、决战决胜的关键时期，希望更多爱心企业积极参与贡献力量。



北京冬奥组委副秘书长徐志军致辞

三棵树公益基金会秘书长、三棵树品牌中心总监王玥代表三棵树接受中国扶贫基金会颁发的“爱心企业”荣誉证书，并寄语北京冬奥文化公益平台项目顺利推进，三棵树将充分发挥自身引领作用和全员号召力，呼吁更多人参与捐步助学公益活动，护航青少年健康成长。

中国花样滑冰世界冠军佟健、实力派演员张钧甯，作为北京2022冬奥文化公益平台召集人惊喜亮相，分享乡村孩子们的心声，召集更多爱心人士关注儿童运动公益。

随后，三棵树代表与冬奥组委领导、爱心合作企业代表等共同按下启动创意装置，宣布北京2022冬奥文化公益平台正式上线，现在只需打开淘宝APP搜索“北京2022”就可登陆平台存下步数，所捐出的每一步，都将拉进我们与乡村小学孩子们的距离，让他们的运动梦想更近一步。

三棵树始终坚持绿色创新、可持续发展，打造“六位一体”的绿色建材一站式集成系统，积极响应绿色办奥理念。在北京冬奥会筹办期间，参与了国家跳台滑雪中心“雪如意” 、京张高速铁路、延崇高速服务区、张家口赛区奥运村和古杨树场馆群建设、非注册VIP接待中心等10多个冬奥项目，提供绿色环保产品，助力北京2022年冬奥会。

加码冬奥战略，品牌战役升级。在刚刚结束的上市五周年庆典上，继官宣冬奥冠军武大靖和世界冠军谷爱凌为三棵树代言人后，三棵树宣布成为中国国家短道速滑队合作伙伴，连番破圈联手，开启了超越国际标准、创造美好生活的新征程。三棵树将通过出色的绿色产品与服务为运动员保驾护航，助力中国国家短道速滑队征战赛场、勇夺佳绩。



三棵树官宣中国国家短道速滑队为合作伙伴

倡导健康、绿色、自然的三棵树，对内建设绿色企业，鼓励员工健步强身，通过开展跨界公益合作，创新“互联网+公益”模式，鼓励全员参与线上公益互动；对外，三棵树积极投身慈善资助、精准扶贫、环境保护、捐资助教等公益事业，用实际行动践行“敬天爱人”企业社会责任，通过三棵树公益基金开放式公益平台，开展“绿色课堂”校园捐助计划，改善偏远山区学校的校园环境，创造良好的学习生活条件。

此次三棵树加入北京2022冬奥文化公益平台，与北京冬奥组委、阿里巴巴公益、中国扶贫基金会及多家爱心企业共同发起互联网捐步活动，捐出的步数将转化为贫困地区乡村小学的冬奥公益“蓝色跑道”，助力青年少放飞体育梦想。未来，三棵树将秉承初心，奋进前行，以健康绿色的产品和服务，支持教育事业，发扬企业大爱精神，肩负起民族涂料大国品牌的责任与担当。

三棵树加入北京2022冬奥文化公益平台，接力蓝色跑道公益 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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