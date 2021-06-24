上海2021年6月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，伟创力（纳斯达克股票代码：FLEX）发布公司《2021 可持续发展报告》，总结了公司在2020年为推进“Flex 20 by 2020”战略在可持续发展方面取得的成绩。报告体现了伟创力在这前所未有的一年里对可持续生产运营的承诺，为员工提供安全的工作环境，实施负责任的业务实践，以及为社区做出的贡献。伟创力《2021可持续发展报告》根据全球报告倡议组织(GRI)标准编制。

2020年，伟创力的“Flex 20 by 2020”战略和目标划上圆满句号，该目标与联合国可持续发展目标和联合国全球契约十项原则相一致。整体而言，这20个目标涉及人员、社区、环境、诚信和供应链等重要领域，伟创力实现了其中16个目标。

2020 年主要亮点：

可再生能源使用量同比增长92%

事故率同比降低21%

根据社会和环境标准筛选所有的全球新供应商

对所有伟创力驻地的产线员工实行商业行为和道德准则培训

为抗击疫情，公司下辖的非盈利慈善机构 — 伟创力基金会向全球多个非盈利机构提供了救援和支持，合作伙伴包括世界卫生组织团结应急基金。2020年，伟创力基金会向12个国家和地区的33个本地项目捐助资金、拨款、捐赠口罩，受益人数约达20万人。除此之外，公司还向员工和所在社区捐赠了1650万只伟创力自产口罩。

2020 年，伟创力连续第五年被纳入富时社会责任指数系列(FTSE4Good Index Series)，在水安全和气候变化方面的信息披露表现分别获得CDP（原碳披露项目）的 A 级和 A- 评级，并且在机构股东服务公司(Institutional Shareholder Services)的披露和透明度方面取得最高分。此外，公司还凭借各项可持续发展举措而赢得多项其他荣誉。

“可持续发展是我们工作的核心，它不但要求我们承担为客户制造优质产品的责任，还要求我们为创造更健康的未来贡献自己的力量。”伟创力市场、传播和可持续发展副总裁 Kyra Whitten 表示，“2020 是非同寻常的一年，我为全球员工表现出的奉献精神、韧性和适应性而感到无比自豪，这些精神促使我们实现了多项‘Flex 20 by 2020’目标，并在新冠疫情期间为我们的社区提供支持。我们将继续积极进取，在更大范围运用被证明的最佳实践，应用学习到的宝贵经验，以更透明化的方式推进公司的长期可持续发展愿景，同时帮助客户实现他们的可持续发展抱负。”

2030年可持续发展战略和目标

伟创力立足于近 20 年的可持续发展经验和投入，更新了公司的可持续发展战略和框架，并在 2021 年宣布了公司到目前为止最远大的目标。作为可持续发展战略的一部分，伟创力将与广大客户和供应商携手努力，基于科学目标实现大幅减排，投资当地社区，为所有人提供一个安全、包容和充满尊重的工作环境，并以透明方式推动环境、社会和公司治理方面的合规实践。伟创力将于 2022 年开始报告公司 2030 年目标的进展情况。

伟创力发布《2021 可持续发展报告》 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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