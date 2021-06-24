北京2021年6月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，国际计算机视觉与模式识别会议（CVPR）作为IEEE举办的享誉世界的技术顶会，也是计算机视觉技术领域的年度盛宴如约线上召开，吸引了来自美国、印度、中国等全球范围内数据智能领域的专家学者们积极参与其中，共同探讨数据智能的最新研究进展以及落地实践，价值非凡。

浪潮数据受邀亮相会中，基于领先的浪潮Insight数智平台的端到端智慧交通解决方案，副总经理刘健带来主题为《Inspur E2E Smart Transportation CV solution》的精彩技术分享。

智慧交通：传统方案多局限 数据AI待融汇贯通

在分享中，刘健表示伴随云计算、大数据以及人工智能等新兴技术的快速发展，我们有了更多新型手段来提升智慧交通能力水平，但以传统大数据平台为核心的智慧交通解决方案依旧存在诸多痛点，主要集中在智慧决策层并没有高效地将大数据和AI融为一体，即AI 学习框架与大数据分析平台中间存在断层，在部署敏捷性、效率和基础设施成本等方面均无法满足实际需要。

“针对这个问题，浪潮与英特尔展开密切合作，基于浪潮云海大数据平台 Insight，推出了融合英特尔® Analytics Zoo的端到端智慧计算解决方案。”，刘健说。

浪潮云海大数据平台 Insight力达高效统一 数智赋能交通新发展

该解决方案以构建大数据与AI的统一分析平台为目标。将大数据预处理、模型训练、模型推理与现有的大数据处理工作流整合在一起，提供了端到端的大数据分析和深度学习应用流水线，大幅度提升应用开发及部署效率。

联系实践场景，在智慧交通领域，在数据存储至大数据平台中时，用户需要将数据拉取到AI集群中完成训练或推理，此条件下数据传输规模会受限制，传输效率低下，但凭借该解决方案中的智能计算引擎，存储与计算可达成无缝融合后的处理流程。“例如在模型训练阶段，数据源可以直接从HDFS上加载，分布式计算资源可以直接依赖于大数据集群进行调度，从而实现一站式端到端计算模式。”，他补充道。

针对智慧交通业务场景的落地，在智慧交通解决方案的实现流程中可通过以上优势的技术特性，可轻松实现车辆速度、车流密度、车辆拥堵状态和车辆信息的监控以及车辆历史运行轨迹的追溯。

得益于浪潮云海Insight 在数智一体化等方面的优势，以及对于英特尔® Analytics Zoo、第二代英特尔® 至强® 可扩展处理器的融合，浪潮端到端智慧计算解决方案至今已经帮助政府、交通等诸多行业以及企业用户构建了高效、敏捷的大数据分析与人工智能平台。



“未来，浪潮数据将持续加强与英特尔等技术伙伴的合作，实现数据为核心的大数据分析与人工智能的深度融合，针对实际应用场景不断优化产品和解决方案，为行业数智化转型提供坚实的云数智底座。”，刘健总结道。

浪潮数据亮相计算机视觉技术世界顶会 云海Insight赋能智慧交通 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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